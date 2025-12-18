法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

▲國民黨造勢場合找來500元走路工撐場面。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議員李宇翔今年7月爆料，藍委洪孟楷動員義消衝人氣、走路工每人500元出席造勢場合，洪孟楷等人卻是提告罷團，國民黨也痛批無中生有、憤而提告。而今（18日）判決出爐，確實有一名淡水宮廟張姓主委，明確以「每人500元」動員參加洪孟楷造勢，李宇翔的爆料「確有其事」，因此判決不起訴。對此，李宇翔表示，要求國民黨與洪孟楷公開向社會大眾道歉，敗壞選風、動員走路工，還臉不紅氣不喘地撒謊。

新北市議員李宇翔踢爆，新北市消防局發出「特殊公差」動員令，要求基層義警消出席藍營反罷免活動。李宇翔也秀對話截圖證據，並直言，在自己踢爆藍營動員義警消跟民防系統後，相關單位已經收手，但藍營為了讓造勢「人山人海」，轉向動員宮廟、陣頭系統，甚至答應每人結束就能領取現金500元。國民黨中央、新北黨部、洪孟楷都痛批造謠，並憤而提告，但經法院調查證實「確有其事」。

李宇翔表示，感謝法院還他清白，先前揭露洪孟楷涉及違法動員「500元走路工」一事，卻遭國民黨與洪孟楷惡意提告，指控他違反選罷法、散布謠言。今天正式收到地檢署「不起訴書」，內容清楚證明，他的揭露有憑有據、確有其事，絕非捏造。

根據不起訴書內容，重點如下：一、確實有一名淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動。二、為力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及「每人500元」，做為油錢、餐費。三、地檢署認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實，並非捏造。

李宇翔表示，事實擺在眼前，要求國民黨與立委洪孟楷公開向社會大眾道歉，敗壞選風、動員走路工，卻還能在媒體前臉不紅氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮。

李宇翔也表態，自己支持洪孟楷所提「鞭刑嚴懲詐騙犯」的主張。如果標準一致、說到做到，那麼「詐騙人民」的政治人物，洪孟楷是否也該一視同仁、接受最嚴格的鞭刑呢？地檢署已經給出答案，相信社會自有公評。