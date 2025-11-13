　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸童試戴金手鐲10秒竟被要求「賠4000元」　家長質疑敲詐秒報警

▲陸童試戴的金手鐲。（圖／翻攝自微博）

▲陸童試戴的金手鐲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣東一間中國黃金門市近日爆出爭議。一名女子稱，自己帶著女兒到店內試戴黃金手鐲，過程不超過10秒，拆下後，卻被店員指控「手鐲變形」，要求賠償1000元（人民幣，下同，約台幣4372元）或直接購買，否則不准離開，令女子氣得報警處理。

▲店員要求女子賠償4000元。（圖／翻攝自微博）

▲店員要求女子賠償。（圖／翻攝自微博）

據《頭條新聞》報導，事發於11月12日，女子表示，她已先徵得店員同意，由店員全程在旁注視，孩子試戴的手鐲尺寸偏大，根本沒有貼合皮膚，也未施加外力。手鐲取下後，店員立即聲稱飾品變形，要求賠錢或買下，讓她相當錯愕，雙方僵持不下，毫無共識。女子最終報警求助。

警方到場後質疑店家做法，指出商品既然陳列供顧客試戴，除非事前明確告知易變形，否則不應要求強制賠償。警方也建議調閱監視器畫面釐清，但店員以各種理由拒絕提供。

▲警方到場處理。（圖／翻攝自微博）

▲警方到場處理。（圖／翻攝自微博）

針對外界質疑，中國黃金客服回應，店員皆受過相關培訓，黃金飾品試戴通常需由店員協助，後續將交由相關人員處理。不過這項回應遭不少網友批評，「敷衍」、「避重就輕」。

大批網友怒斥商家行為形同「強買強賣」、「變相敲詐」，並推測可能因近期金價高漲（約1290元／克）導致店家經營壓力升高，才企圖將風險轉嫁給消費者。

11/11 全台詐欺最新數據

