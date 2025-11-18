　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳一場國際模特大賽近日引發爭議。一名外型年齡偏大、身形較為豐腴的選手奪下冠軍，相關畫面在網路曝光後迅速掀起熱議，不少網友對評選結果表達不解與質疑，更有人懷疑，冠軍真實身分疑似是贊助商老闆娘並直呼，「是在選美，還是在選財力？」

▲國際模特兒大賽冠軍。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲國際模特兒大賽冠軍。（圖／翻攝自微博，上同）

據《世界新聞網》報導，網路上流傳的影片顯示，該名編號15號的選手在決賽中表現亮眼，最終拿下廣東賽區冠軍。然而，結果公布後網路議論不斷，許多網友表示難以接受，質疑「審美倒退」、「標準混亂」。也有言論調侃，「別人捧閨女，這裡捧娘」、「是在比美還是在比後台」。另有人懷疑該選手與贊助商關係密切，質疑賽事公正性。

▲其餘同場參賽者。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼國際模特兒大賽「中國大媽」奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲其餘同場參賽者。（圖／翻攝自微博，上同）

賽事資料顯示，這場比賽為第28屆國際模特大賽中國總決賽，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會及鄧梨國際名模主辦，並在全國多地設置分賽區，總決賽則於深圳舉行。今年賽事除了T台競賽外，亦結合影視演員海選，被視為打通模特轉型影視演員的「多元通道」。

▲不少人質疑比賽公正性。（圖／翻攝自微博）

▲不少人質疑比賽公正性。（圖／翻攝自微博）

主辦方指出，本屆比賽同步投入五部網路短劇拍攝，評選內容涵蓋T台走秀、平面拍攝及綜合素質展示，多名導演與製片人到場觀察，並直接從選手中挑選短劇角色，讓表現突出者獲得進入影視圈的機會。

儘管有部分網友稱讚該名冠軍選手具備成熟女性的舞台魅力，「皇冠禮服氣場強」、「旗袍走秀展現東方韻味」，但反對聲浪仍占多數。有網友嘲諷，「選模特還是選媽咪」、「評審標準從南到北都變了」，甚至有人戲稱「廣場舞大媽終於登上選美舞台」。

中國選美與模特類賽事近年屢屢出現評選爭議。此前，全球中華小姐遼寧冠軍及環球國際小姐中國區「最美身材獎」得主都曾因外型與大眾預期落差過大，遭到網友群嘲，也使外界質疑賽事「關係戶」過多，所謂「多元審美」恐已演變成「多元潛規則」。

11/16 全台詐欺最新數據

選美比賽模特兒深圳國際模特大賽廣東

