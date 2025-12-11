假冒股票名師謝士英！勾結代書坑85人騙4億　地面師詐團20人被逮

▲刑事局逮捕與詐團勾結的地面師詐團、查扣相關單據。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局北部詐欺偵查中心、偵七大隊近日破獲一起大型假投資詐欺案，該詐團假冒知名股票投資名人謝士英老師之名，並冒用麥格理資產管理公司製作假證券 APP，派車手面交收款及誘導房屋抵押等方式，光是投資被騙民眾就高達85人，財損超過新台幣4億。

後續被騙希望拿回投資款、進而抵押房產的民眾，受害金額累計高達新臺幣 2400 萬元。其中一名60多歲的曾姓婦人損失高達1600萬元，連房產都被抵押，警方經半年追查，拘捕集團主嫌王男（24歲）金主黃男（38歲）、系統商薛男（22歲）共20人到案。

▲刑事局逮捕與詐團勾結的土地代書陳女。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，詐團先派薛男在臉書刊登假冒「謝士英老師」贈書活動、投資教學與土地抵押貸款等廣告，吸引民眾點擊並加入 LINE投顧帳號。被害人被詐團群組假帳號成員洗腦，誤信「穩健獲利」、「消息精準」，並下載其仿製「麥格理資產管理公司」證券投資 APP，並以「僅能面交、匯款方式入金」投資。

警方清查光是誤信該投資APP砸錢投資的被害人就高達85人，總被騙金額超過新台幣4億元；但當被害人想提領獲利時，詐團又以「帳戶需升級」、「需再投入本金」等理由拖延，把詐騙提升到第二階段。

有10多名被害人資金耗盡，被害人被騙無力追加投資拿回存款，詐團以協助資金周轉幌子，轉介配合的民間融資公司、合謀土地代書、金主，指示被害人以自宅房屋設定抵押貸款，二胎房貸撥款後，隨即由詐團派出的面交車手收取，導致被害人存款遭掏空，房產被設定甚至法拍。與詐團勾結的土地代書還刻意在契約上載明防詐資訊，藉此規避檢警追查。

檢警整合情資後，會同新竹縣、桃園市、新北市警方共組專案小組，今年9月起先後在新北、桃園、新竹、雲林與屏東等地拘提多名車手。專案小組持續溯源金流，最終查出在臺幕後操控者，包括集團主嫌王男、金主黃男、系統商薛男與土地代書陳男等20人到案，並查扣大批土地及房屋貸款資料、貸款調查表、犯案手機、防詐教戰守則等證物，警訊依《組織犯罪防制條例》、《刑法詐欺罪》、《詐欺犯罪危害防制條例》與《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦。

刑事局表示，該案為近年少見結合「假投資」與「非法貸款仲介」的複合式詐騙，從線上誘騙到線下資金回收層層布局，顯示詐騙集團已從單純推案手法，演變成完整的分工鏈條。警方已全面掌握詐團運作模式，後續將持續追查資金流向與幕後共犯。

