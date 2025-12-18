日本擬調漲簽證手續費、調降護照申請費　預計2026年生效

▲圖為日本成田機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府研擬推動護照與簽證費用調整政策，計畫把國民10年期護照申辦費用下調至9000日圓（約新台幣1800元），並將外國人申請一次性簽證費用從現行3000日圓提升至1.5萬日圓（約新台幣3090元），預計2026年7月實施。

日本放送協會（NHK）報導，現行制度下，日本公民申辦10年期護照需繳交1.6萬日圓，五年期護照則依年齡分為1.1萬日圓（12歲以上）及6000日圓（未滿12歲）。根據日本政府所研擬的護照費用調整政策，10年期護照費用將調降至9000日圓，5年期護照費用方面，未滿18歲者則是統一調整為4500日圓，並打算停發5年期成人護照。

簽證費用方面，日本政府計畫提高自1978年以來未曾調整的外國人簽證費用，新費用將與歐美國家看齊，考慮把現行的3000日圓上調至1.5萬日圓。日本政府打算在明年國會常會上針對相關法律進行必要修訂，希望可在2026年7月予以實施。

另據中央社，不過由於台灣、美國、韓國及澳洲等74個國家與地區享有「90天短期入境日本免簽證」待遇，預料調漲簽證費用一事對短期入境日本免簽的旅客不大有影響。