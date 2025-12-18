快訊／山上徹也槍殺安倍晉三！　檢方求處「無期徒刑」

▲山上徹也槍殺安倍晉三，奈良地方法院將於2026年1月宣布判決結果（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本奈良地方法院18日下午1時10分針對安倍晉三槍擊案第15次開庭，安倍晉三遺孀安倍昭惠透過律師宣讀的被害人意見書，山上徹也辯護律師進行最終陳述，期望法官能參考犯案動機減刑。而檢方則主張，被告在多人聚集的地方進行攻擊，犯行嚴重，求處無期徒刑。此案18日結審，將於2026年1月21日宣判。

根據《日本放送協會》報導，日本前首相安倍晉三2022年7月參議院選舉期間在奈良市進行助選演說時，遭被告山上徹也以自製槍械近距離射擊身亡。山上在2025年10月初審時已承認犯行，目前案件爭論焦點仍在量刑輕重。

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制。（圖／路透）



安倍昭惠雖未親自出席，但透過律師在法庭上宣讀的被害人意見書。她在陳述中表示，「突然間，我成了犯罪被害者的遺屬，當下震驚得腦中一片空白。每當想起丈夫就忍不住流淚，但我不想懷抱憎恨或怨恨等負面情緒。失去丈夫的喪失感將伴隨我一生，我希望被告正視自己的行為，並承擔罪責。」山上在聽取陳述時低頭不語，偶有做筆記的動作。

山上徹也的辯護律師堅持被告成長環境構成「兒童虐待」，犯案動機與經緯應充分納入量刑考量，認為山上的行為雖不可原諒，但其心理創傷和成長背景不容忽視。被告方指出，山上的母親信仰統一教會（現更名為世界和平統一家庭聯合會），長期將宗教置於家庭之上，總計捐獻約1億日圓（約新台幣2024萬元）給教會，導致家庭經濟困頓。

對此，檢方主張，山上的不幸遭遇不應成為減刑理由，強調「許多人同樣有不幸童年，卻沒有走上犯罪道路」。檢方更重視案件的嚴重性，認為被告在眾多民眾面前使用危險武器，且在選舉期間殺害前首相，作為一起單一被害人命案，要求法官從重量刑，求處無期徒刑。此案18日結審，將於2026年1月21日宣判。