生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ETC由遠通續約10年　12/22起新申辦eTag送100元儲值金

▲▼高速公路ETC。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETC新合約12月22日起啟動，續營的遠通電收將推出eTag新申辦優惠。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收ETC合約12月21日到期，由取得優先議約權的遠通電收延約10年，自12月22日起續營運至124年12月31日，因應新合約啟動，遠通電收將自12月22日起至明年底，針對新申辦eTag贈送100元儲值金，另身障者搭復康巴士往返國道將免通行費。

遠通電收與高公局高速公路電子收費系統（ETC）合約114年12月21日即將到期，目前ETC資產正進行移交給政府作業中，具有優先議約權的遠通電收也與高公局完成續約，高公局將再度委託遠通電收自114年12月22日至124年12月31日執行「民間參與高速公路電子收費系統增改修建營運移轉案」。

高公局表示，ETC原本的契約在12月21日結束後，BOT資產將移轉給政府，目前正在進行清冊移交，續約後將改採ROT方式合作，但未來國1甲延伸、國1楊頭高架段或國7興建、國5延伸至蘇花改等需要增建門架，合約中也要求遠通電收需蓋新門架；此外，新合約也要求，若未來開放大型重型機車行駛國道收費路段，遠通電收也要協助建置大型重機收費系統，且須達成ETC交易正確性99.8%的KPI。

遠通電收續約後，政府給予遠通電收的委辦服務費也將降為每延車公里0.062元，比現行的每延車公里0.070143元降低約11.6%，以過往每年平均支付22億元的委辦服務費給遠通電收推估，可省下約2.7億元。

▲▼行駛國道可透過eTag繳通行費。（圖／遠通電收）

▲12月22日起新申辦eTag，首年贈送百元通行費儲值金。（圖／遠通電收提供）

此外，新契約也要求遠通電收針對ETC取得車輛時速等交通資料提供給高公局，將從現行7分鐘縮短為2分鐘內，讓交通管理和即時路況資訊更即時。

根據統計，目前國內汽車已有逾9成5已申裝eTag，不過汽車數量逐年持續攀升，高公局指出，新合約也要求遠通電收自114年12月22日起1年內，提供民眾新申裝eTag採用儲值金的方式回饋給民眾，等同免費申辦。

遠通電收表示，為鼓勵民眾申辦eTag，高公局也為民眾爭取，新約第一年首次申辦及安裝eTag，且自申辦當日起一個月內完成啟用銀行自動儲值，即可獲得100元儲值金，符合資格後次次月的月底，會回饋至新申辦車號之eTag預儲帳戶，優惠期間自114年12月22日起至115年12月31日止，「新申辦eTag」指該車號及車主未曾申辦eTag服務，每台車號和車主證號僅限領取一次。

遠通電收指出，遠通自2014年全面計程收費上路後，為減輕弱勢朋友往返國道就醫復健的負擔，即開始協助吸收復康巴士國道通行費。迎接新約，遠通除響應高公局提供民眾新申辦eTag優惠，亦將持續關懷VIPS弱勢交通族群，全額贊助身心障礙者搭乘復康巴士往返國道就醫之通行費用。

12/15 全台詐欺最新數據

ETC由遠通續約10年　12/22起新申辦eTag送100元儲值金

