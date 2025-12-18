　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

第五作戰區海馬士飛彈戰力保存　展現快速應變能力

▲第五作戰區海馬士飛彈戰力保存。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序。根據美國國防安全合作局（DSCA），本次軍售同意82套海馬士多管火箭系統、420套ATACMS陸軍戰術飛彈。值得注意的是，若加上台灣先前採購的29套海馬士，台灣籌獲海馬士的總數將來到111套。

美國政府稍早就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

根據美方釋出的訊息，台灣本次採購82套M142高機動性火箭系統（HIMARS）；420套M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）；756套M31A2單彈頭多管火箭系統（GMLRS-U ）；447組M30A2替代彈頭多管火箭系統（GMLRS-AW）；39輛M1152A1高機動性多用途輪式車輛（HMMWV），以及45套國際野戰砲兵戰術資料系統（IFATDS）。

▼海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮。（圖／國防部提供）

▲▼海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮。（圖／國防部提供）

另外，美方也同意出售台灣M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車。同時，也增購BGM-71F-7-RF拖式2B反裝甲飛彈1545枚、FGM-148F標槍反裝甲飛彈1050枚；以及ALTIUS-700M及ALTIUS-600反裝甲無人機。

值得注意的是，本次增購M142高機動性火箭系統（HIMARS），多達82套，若加上台灣先前所採購的29套海馬士，台灣籌獲的海馬士總數將會來到111套。目前已有11套運抵台灣，總統賴清德今年6月赴陸軍圳堵營區勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」時，就是去視察「海馬士多管火箭系統」。

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

都沒漲！法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

都沒漲！法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

Mandy曬7月孕肚　曝藏肚撇步：真的沒有瘦

政治熱門新聞

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

修國安法禁鼓吹戰爭　行政院：鼓吹統一或攻打其他國家都要罰

更多熱門

相關新聞

即／檢修自走砲慘遭斷指　下士右食指壞死無法接回

即／檢修自走砲慘遭斷指　下士右食指壞死無法接回

十軍團586旅保修連廖姓下士昨（1）日下午3點30分進行M109A2自走炮鑑濾檢修作業，檢查油管時右手不慎遭風扇葉片捲入，造成食指約三分之一慘遭截斷，軍方在5點找到斷指緊急送醫，院方研判組織已壞死，告知當事人的評估狀況，廖男決定放棄接回，目前人還在醫院休養。

美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵

美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

海馬士火箭飛彈連正式成軍　顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力

海馬士火箭飛彈連正式成軍　顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力

美國售台射程300公里ATACMS飛彈　已運抵台灣16枚

美國售台射程300公里ATACMS飛彈　已運抵台灣16枚

關鍵字：

台美 軍售海馬士HIMARSATACMS自走砲

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面