台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

▲第五作戰區海馬士飛彈戰力保存。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序。根據美國國防安全合作局（DSCA），本次軍售同意82套海馬士多管火箭系統、420套ATACMS陸軍戰術飛彈。值得注意的是，若加上台灣先前採購的29套海馬士，台灣籌獲海馬士的總數將來到111套。

美國政府稍早就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

根據美方釋出的訊息，台灣本次採購82套M142高機動性火箭系統（HIMARS）；420套M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）；756套M31A2單彈頭多管火箭系統（GMLRS-U ）；447組M30A2替代彈頭多管火箭系統（GMLRS-AW）；39輛M1152A1高機動性多用途輪式車輛（HMMWV），以及45套國際野戰砲兵戰術資料系統（IFATDS）。

▼海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮。（圖／國防部提供）



另外，美方也同意出售台灣M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車。同時，也增購BGM-71F-7-RF拖式2B反裝甲飛彈1545枚、FGM-148F標槍反裝甲飛彈1050枚；以及ALTIUS-700M及ALTIUS-600反裝甲無人機。

值得注意的是，本次增購M142高機動性火箭系統（HIMARS），多達82套，若加上台灣先前所採購的29套海馬士，台灣籌獲的海馬士總數將會來到111套。目前已有11套運抵台灣，總統賴清德今年6月赴陸軍圳堵營區勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」時，就是去視察「海馬士多管火箭系統」。

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）