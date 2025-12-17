鐵道迷注意！哈瑪星園區展示+1　「DL-2003貨車移動機」來高雄了

▲鐵道迷注意！「DL-2003貨車移動機」即起於哈瑪星鐵道文化園區展出。（圖／舊打狗驛故事館提供）



記者許宥孺／高雄報導

鐵道迷注意！高雄市立歷史博物館歷時近1年規劃，昨（16）日晚間將誕生於1980年代的「DL-2003號貨車移動機」連夜運至哈瑪星鐵道文化園區，即日起至2026年檢修前，該部深具歷史意義的調動機將於舊打狗驛故事館月台前鐵道股道展出。

15日晚間，正線末班車通過新豐車站後，舊打狗驛故事館志工團懸掛搭配高史博館徽的「310KM重生與展望！」車頭牌，象徵「DL-2003貨車移動機」展開新生旅程。經過吊掛與陸運，「DL-2003」在16日運抵故事館，隨後志工團以DL-1101連掛進行基本性能測試。

▲DL-2003貨車移動機於新豐站吊掛。（圖／舊打狗驛故事館提供）



高史博館長李文環表示，「DL-2003」是高史博蒐藏的第1部自有貨車移動機，明年初將啟動檢修，作業繁瑣且耗費龐大，歡迎關心鐵道發展的各界藝文支持修復，期盼它未來能在舊臨港線上再度發揮餘熱，成為推廣鐵道文化的重要推力。

舊打狗驛故事館館長古庭維指出，「DL-2003」加入後，哈瑪星鐵道園區同時具備DL-1000型、DL-1100型和DL-2000型三款10、11、20噸級貨車移動機，不同年代與形式的臺鐵貨車移動機，讓收藏更加完整。

▲DL-2003是高史博蒐藏的第一部自有貨車移動機。（圖／舊打狗驛故事館提供）



高史博指出，貨車移動機主要任務是在車站內將貨車牽引至各側線、月台或倉庫等處接駁貨物。誕生於1980年代的DL-2003為臺鐵20噸級DL-2000型調動機，全臺僅有8輛，是臺灣鐵路貨運鼎盛時期的重要見證。DL-2003最初配屬中壢車站，後因鐵路地下化停辦貨（軍）運業務，於2014年起改配新豐車站，並在DL-2500型投入運用後逐步停用。

1970、80年代高雄港是貨運進出口重要港埠，位於哈瑪星的舊打狗驛故事館曾經是肩負南臺灣陸運重任高雄港車站，與高雄市的發展密不可分。高史博設有《大高雄歷史常設展─鐵道》展示專區，民中可先了解高雄鐵道發展史，再前往舊打狗驛故事館認識來自各地的貨運列車，更能深刻瞭解高雄港、鐵道與高雄發展關係。

▲DL-2003展示於故事館月台前鐵道股道。(（圖／舊打狗驛故事館提供）