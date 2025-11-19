帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡





▲店員心臟病發身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名店員突然心臟病，一名男子進到店內後假裝要提供協助，然而卻趁機打劫，偷竊店內多項財物造成約800美元（約台幣2萬多元）損失，被拋棄的店員後來不幸身亡。

這起冷血搶案10月25日發生在波特蘭市當地賣酒商店Bins and Barrels，53歲店員傑森(Jason Hay)在店內工作時突然心臟病發，送醫一周後不幸身亡。

店內監視器拍到，傑森病發倒地時，有幾名好心民眾上前幫忙，然而其中一名穿著黑色外套和紅色帽T的男子只是假裝幫忙，趁機搜尋傑森身上的錢包與翻找貨架，偷偷把店內物品放進背包中。

商店經理毛雷爾(Michelle Maurer)表示，當時大家忙著把傑森送上救護車，他請那名男子幫忙拿一下傑森的包包，沒想到他卻在店內搜刮財物，包含筆電和現金，他們隔天查看監視器才發現被搶。

傑森送醫一周後被宣告死亡，警方目前未逮捕到任何嫌犯。妹妹表示，傑森都會努力認得每一個顧客的名字，如果哥哥現在還活著，他一定可以指認出竊犯，「可悲的是，凶手是他認識、信任的人」。家屬已在網路上設立募款，希望大家能給予幫助。