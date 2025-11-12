　
每天刷3次牙「能降血糖」又護心！醫師曝最新研究：清除未爆彈

▲▼５個容易忽略的刷牙細節　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲黃軒表示，許多人以為動脈硬化是吃太油、膽固醇過高造成，但最新研究發現，刷牙沒刷乾淨可能正在堵住血管。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

胸腔重症科醫師黃軒指出，許多人以為動脈硬化是吃太油、膽固醇過高造成，但最新研究發現，沒刷乾淨的牙齒，可能正在堵住血管。芬蘭坦佩雷大學分析200多份動脈斑塊樣本，結果顯示其中六成以上含有細菌DNA，且有近半來自口腔鏈球菌。這些細菌可趁牙齦發炎時潛入血液，在血管內壁形成生物膜，長期釋放發炎分子，導致血管受損，嚴重時更可能引發心肌梗塞。

黃軒在臉書上表示，根據《美國心臟協會期刊》（JAHA）研究，刷牙頻率過低者，腦中風及重大心血管事件風險明顯增加。日本一項七萬多人的追蹤發現，每天刷牙少於一次者，腦中風風險高出22％，若本身患有冠心病，心血管事件機率更上升70％。相反地，每天刷牙三次以上者，心臟病及中風風險平均下降約10％至15％。

▲▼7個「牙齒清潔小常識」一次看懂 。（圖／Unsplash）

▲黃軒表示，許多人以為動脈硬化是吃太油、膽固醇過高造成，但最新研究發現，刷牙沒刷乾淨可能正在堵住血管。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

黃軒引述研究團隊的資訊指出，細菌能啟動免疫系統的TLR2訊號通路，引起慢性發炎，加速動脈硬化惡化。刷牙能有效減少細菌入血，降低發炎反應，因此「好好刷牙，其實是在保護心臟」。

此外，刷牙與糖尿病風險也有顯著關聯。南韓研究發現，每天刷牙三次的51歲以下族群，糖尿病風險可降低14％；年長者雖降幅較小（約7％），但仍具保護作用。專家解釋，口腔細菌會影響胰島素敏感性，使血糖代謝失衡，而良好的口腔衛生有助穩定血糖、減少慢性發炎。

黃軒強調，刷牙不僅是牙醫的叮嚀，更是心臟科與內分泌科醫師的「預防處方」。只要養成每天刷牙三次的習慣，就能清除口腔細菌、降低動脈與代謝疾病風險，「下一次拿起牙刷時，請記得你不只是清潔牙齒，也是在為心血管排除『未爆彈』。」

