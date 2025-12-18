　
排灣族神柱登上巴黎佳士得！　台灣原民木雕211萬成交

▲▼台灣原住民木雕211萬成交！　排灣族神柱登上巴黎佳士得。（圖／翻攝自佳士得官網）

▲排灣族神柱登上巴黎佳士得拍賣桌。（圖／翻攝自佳士得官網，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣原住民木雕登上法國拍賣行，並以新台幣約211萬元拍出。這塊木雕出自排灣族的高階貴族，而且從尺寸和其獨特的美學來看，它很可能是被用來裝飾高階貴族的房屋內部。

前主播、台灣知名寶物鑑定專家戴忠仁在臉書分享，巴黎佳士得3日的「非洲與大洋洲藝術拍賣」（Arts d’Afrique et d’Océanie）出現台灣排灣族的神柱雕刻。

根據佳士得官網記錄，這塊木雕高約165公分（65英寸），是1971年從一名從事非洲和大洋洲藝術買賣的波蘭裔美國人手上獲得，原先估價1萬5000歐元至2萬5000歐元，最終以5萬7150歐元成交（約新台幣211萬元）。

排灣族木雕：源自南台灣山區的貴族藝術

台灣是個古老的原住民族家園，語言和文化與菲律賓北部密切關聯，也與東南亞其他原住民群體及玻里尼西亞、密克羅尼西亞的民族有著較遠的淵源。其中，居住在台灣南部山區腹地的排灣族以精湛的木雕技藝而聞名，這塊木雕正是出自排灣族之手。

排灣族社會階級下的專屬藝術

傳統的排灣族社會以世襲貴族為中心，其地位高於大多數平民。這些貴族階級又分為高階貴族（kagnusaman）和低階貴族（malutsivtsiv）。只有高階貴族才有資格擁有精美的建築和個人裝飾，這構成了排灣族藝術表達的主要領域。

▲▼台灣原住民木雕211萬成交！　排灣族神柱登上巴黎佳士得。（圖／翻攝自佳士得官網）

▲木雕上半部。

人物與百步蛇：象徵祖先與血脈的圖像語言

只有貴族家族才能使用複雜的圖像符號，例如有著人物和蛇形象的這塊木雕。在排灣族雕塑中，這些圖案代表祖先：人物象徵著近代的血脈，而蛇則象徵著沃倫（Vorun），即傳說中的「百步蛇」，被認為是貴族階級的始祖。

可能用於高階貴族住宅的室內裝飾

從其尺寸和獨特的美學精細程度來看，這根非凡的柱子很可能是用來裝飾高階貴族的房屋內部。這類排灣族高階貴族住宅內的雕刻柱，在台灣文化語境中常被通稱為「神柱」或「祖靈柱」，象徵祖先與血脈。

▼木雕下半部。

▲▼台灣原住民木雕211萬成交！　排灣族神柱登上巴黎佳士得。（圖／翻攝自佳士得官網）

