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變態男戴假髮穿「光腿神器」闖女浴池偷拍　大媽識破群起圍住狂譙

記者魏有德／綜合報導

安徽阜陽一名變態男子5日戴著假髮、身著浴袍，下半身還穿上被稱為「光腿神器」的膚色絲襪，前往當地的一間女子大眾浴池偷拍。在浴池泡澡的大媽們發現後，隨即將這名男子團圍住，坐在門口的管理員伸手將其假髮抓下，還朝他重捶幾下，其餘大媽則是對他比手畫腳的指指點點，只見這名變態男羞愧地低頭不語。

▲安徽一名變態男扮成女生潛入浴池偷拍。（圖／翻攝九派新聞）

▲安徽一名變態男扮成女生潛入浴池偷拍。（圖／翻攝九派新聞）

根據現場監視器畫面顯示，這名男子一頭長髮、戴著粉色口罩，浴袍將頭部包裹嚴實，下半身則是穿上肉色絲襪，不仔細看，從外觀上與女性毫無區別，就這樣自然地走進女子浴池，連門口的管理員大媽也沒有發現。

▲安徽一名變態男扮成女生潛入浴池偷拍。（圖／翻攝九派新聞）

▲變態男被洗浴的大媽們團團圍住。（圖／翻攝九派新聞）

不過，這名男子在浴池內拿起手機偷拍被發現後，正在洗浴的大媽們便將其包圍，不讓他逃脫，同時，門口的銀髮管理員見狀，一把將變態男的假髮扯下，還怒捶好幾下，周圍的民眾也通報警方處理。

▲安徽一名變態男扮成女生潛入浴池偷拍。（圖／翻攝九派新聞）

▲男子被警方逮捕，處以10日行政拘留處罰。（圖／翻攝九派新聞）

經當地警方訊問後，該名男子供稱，自己是追求刺激好玩才扮成女生進入浴池偷拍，對犯罪行為感到後悔。警方也依法給予該名男子行政拘留10日作為處罰。

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