追撞國道施工車「5成有啟動輔助駕駛」　高公局：應全程握方向盤

▲4月16日國1北254公里處緩撞車，遭開啟ADAS小客車追撞。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道施工緩撞車遭撞事件中，約有5成肇事車輛皆是配備輔助駕駛系統車輛，其中超過5成肇事當下開啟輔助駕駛系統，高公局表示，近年國內車輛配備輔助系統比率攀升，但部分駕駛將輔助駕駛系統誤解為自動駕駛，甚至行駛中手離開方向盤，科技取代駕駛人及時判斷，應充分理解ADAS限制，才能提升行車安全。

近年國內輔助駕駛系統ADAS配備率快速提升，包括主動式定速巡航ACC、車道維持輔助LKA與自動緊急煞車AEB等功能。不過近年來國道追撞施工緩撞車頻傳，約5成車輛都配有輔助駕駛系統，其中今年4月16日國1北254公里處、7月1日國3北94公里處及9月10日國1南128.5公里處施工之緩撞車，均遭後方開啟ADAS小客車追撞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，甚至在行車中鬆手、分心，導致事故風險升高，現行L2 等級之自動車系統僅具「輔助駕駛」能力，駕駛必須全程握住方向盤、注意前方路況，才是道路安全的主體。

高公局指出，ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況。以主動式定速巡航ACC為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」；當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內必須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道。

此外，面對靜止物體或極低速車輛譬如緩撞車等，即使ACC或自動緊急煞車系統AEB能即時介入，仍可能因車輛機械與物理性能限制而無法完全煞停。

高速公路局呼籲，輔助駕駛並非萬能，行車安全不能完全依賴系統。科技雖能減輕疲勞，但無法取代駕駛人的即時判斷。駕駛人應充分閱讀車主手冊並了解輔助駕駛系統的功能與限制，尤其在高速行駛時更要保持專注，隨時注意前方路況，並全程雙手握好方向盤，才能在遇到緊急狀況時立即主動介入駕駛操作。