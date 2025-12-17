關起門罵日本！陸官方約見東南亞國家大使　重申一中原則國際共識

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

就日本首相高市早苗近期涉台言論及中國外交部相關行動作出回應。中國外交部發言人郭嘉昆今（17）日表示，中方已約見東南亞國家駐華大使，對日本的錯誤表態提出嚴正批評，並重申一個中國原則的國際共識。

中國外交部發言人郭嘉昆17日主持例行記者會。日本電視台記者提問，「高市早苗發表涉台言論後，中國外交部約見了東南亞國家的大使並且批評了日本，轉達了希望東南亞各國支持中國的立場。中國這麼做的目的是什麼？」

郭嘉昆指出，中國外交部同各國駐華使館保持著正常的工作聯繫。一個中國原則是公認的國際關係基本准則，是包括東南亞國家在內國際社會的普遍共識。

郭嘉昆說，高市早苗的涉台言論「嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，公然挑戰二戰勝利成果和國際正義，存在日本軍國主義復活的危險。中國外交部此舉是為了捍衛戰後國際秩序和人類良知正義，符合各方共同利益，也是各國的必然選擇。

郭嘉昆強調，我們注意到，近期不少地區國家再次強調恪守一個中國原則，反對「台獨」，支持中國統一大業，警惕和抵制軍國主義復萌。郭嘉昆表示，「日方應認真傾聽，切實悔過改錯，而不是混淆視聽、挑撥是非。」

近期，東南亞多國紛紛重申一個中國立場。緬甸國家安全與和平委員會新聞發布組組長佐敏吞11月21日表示，緬甸政府注意到日本首相相關表態，堅持一個中國政策，始終遵循和平共處五項原則，尊重中國主權和領土完整，並將一如既往支持中方維護國家統一。

柬埔寨外交與國際合作部發言人11月26日重申，柬埔寨堅定奉行一個中國政策，台灣是中國領土不可分割的一部分。寮國外交部11月28日也表示，將堅定支持聯合國大會第2758號決議，承認台灣為中國領土不可分割的一部分，反對任何干涉中國內政的行為。

中國外交部的約見行動和公開表態，再次向外界傳達中方堅決維護國家主權和領土完整的立場，同時對日本的挑釁行為發出嚴正警告。