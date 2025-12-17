王毅訪中東讚許「支持中國統一」　批日「存亡危機事態」為侵略幌子

▲王毅與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅12日至16日訪問中東阿聯、沙烏地阿拉伯及約旦三國，並在全部行程結束後對媒體回顧此行重點。王毅表示，「三國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。」此外，王毅也批日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略戰爭，「歷史教訓絕不能重演。」

王毅指出，訪問中，我向三國介紹台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政，「三國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一，有位阿拉伯朋友說得好，反對台獨，支持中國維護領土完整理所當然。而縱容台獨，將放任國際上各類分裂勢力搞亂世界。」

▲王毅與約旦國王阿布杜拉二世。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅提到，相互支持彼此維護好核心利益，這是中阿友好的歷史基礎和政治底色，「阿拉伯民族同中華民族一樣，都受過殖民統治壓迫，更能對中方感同身受。阿方支持中國在台灣問題上的正當立場，也是對國際關係基本準則的維護，證明一個中國原則深入人心。」

對於中日緊張的外交關係，王毅強調，當年日本軍國主義正是以所謂存亡危機事態為幌子，悍然對外發動侵略戰爭，這一歷史教訓決不能重演，「全世界所有珍視和平國家都要高度警惕軍國主義、法西斯勢力的抬頭，都要堅決阻止試圖為殖民侵略張目的言行。」