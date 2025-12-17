日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

▲陸上自衛隊運輸直升機16日晚間在靜岡縣上空疑似遭到雷達照射。（圖／陸上自衛隊木更津駐屯地）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊一架直升機16日晚間在靜岡縣執行訓練任務時，突遭不明雷射光束持續照射長達10分鐘，嚴重影響隊員安全，所幸機上5人均平安無事，機體也未受損。

根據《日本放送協會》報導，隸屬於千葉縣木更津駐屯地的陸上自衛隊第1直升機團表示，編號「CH-47JA」的運輸直升機16日晚間8時正在靜岡縣裾野市上空進行例行訓練飛行，期間遭到疑似雷射光線的強光照射，照射時間長達約10分鐘。

當時機上載有5名隊員，所幸機組人員與飛機機體都未受到實質傷害。然而陸上自衛隊強調，由於該起事件已構成嚴重的飛安威脅，因此已經通報警察，並啟動相關調查程序。

陸上自衛隊第1直升機團團長伊東佳哉指出，「發生威脅隊員及飛機安全的危險行為，我們深感遺憾。自衛隊會將此案視為重大事件處理，與相關機構密切合作，採取一切可能的對策。」

日本防衛省7日曾表示，一架從中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15，引發東京強烈不滿。首次雷達照射發生於6日下午4時32分至35分，在沖繩本島東南方公海上空，殲-15對正執行領空應對任務的F-15進行間歇性照射；其後於下午6時37分至7時8分，另一架F-15也遭殲-15間歇性雷達照射。