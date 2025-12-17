彰檢瓦解「槍毒合流」集團！搗破兩處彩虹菸工廠　獲卓揆表揚

▲彰化地檢署檢察官邱呂凱(左2)指揮鹿港警方殲滅彩虹菸製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署今年10月指揮鹿港警方，成功瓦解以葉姓通緝犯為首的「槍毒合流」製毒集團，一舉搗破兩處彩虹菸製造工廠。查獲1161支彩虹菸、大量製毒原料與第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」，更起出制式手槍與子彈，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈。獲高檢署列為「安居緝毒專案」指標案件，承辦檢察官邱呂凱接受行政院公開嘉勉。

彰檢偵辦，該集團主嫌葉姓男子夥同胡姓男子等人，分別在彰化縣伸港鄉及鹿港鎮承租民宅，設立 「原料調配」 與 「捲菸加工」 兩處秘密據點。集團仿照企業模式管理，甚至訂有「員工守則」，專門製造含有強效第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」的彩虹菸，藉由菸支色彩繽紛的外觀吸引青少年，1支毒彩虹菸價錢300至400元，整包(18支)價錢約5000元，牟取暴利。

▲檢察官邱呂凱(左一)受行政院張惇涵秘書長頒發「114年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」

全案在邱呂凱檢察官縝密指揮下，專案小組見時機成熟，於今年10月21日同步發動搜索。警方先攻堅鹿港加工廠，逮捕胡姓被告等4人；檢察官隨即依據現場事證，指揮專案人員轉往伸港鄉上游據點進行逕行搜索，當場拘提葉姓主嫌到案，將7名集團成員一網打盡。

本次行動共查扣、彩虹菸成品 1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（純質淨重 443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批製毒工具及原料。

全案經檢方迅速偵辦，已於今年11月24日偵查終結，對葉姓主嫌在內的 7名被告 依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴，成功瓦解該組織性製毒集團。

▲彰檢檢察官邱呂凱（右六）與鹿港分局等人與行政院長卓榮泰合照。

彰化地檢署指出，彩虹菸等新興毒品常以炫目外觀誘惑青少年，且毒品犯罪往往與槍械暴力結合，嚴重危害社會治安及國民健康。本次透過檢警合作，不僅溯源搗破製毒工廠，更即時攔截上千支毒菸流入市面，並同步起出槍械，防範可能衍生的暴力犯罪。

彰化地檢署強調，將持續貫徹行政院「新世代反毒策略」，整合六大緝毒系統，對毒品犯罪採取 「零容忍」 態度，向上溯源、向下刨根，全力阻絕毒品供應鏈，維護社區安全，讓民眾得以安居樂業。