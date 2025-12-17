　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

▲▼ 嘉義地檢偵結起訴製造第三級毒品工廠案即時斷源於上游 查扣攔阻毒品危害國人 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢偵結起訴製造第三級毒品工廠案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義地檢署指出，查獲第三級毒品工廠案，經數月密集埋伏、跟監，於2025年4月6日持搜索票，緝獲28歲黃姓男子等5人，並於其嘉義縣水上鄉某鐵皮屋查扣1574餘公斤（純質淨重64668公克）之愷他命及相關製毒設備。經偵查終結，提起公訴。

嘉義地檢署表示，黃男尋找製毒地點及交通、補給，於2023年9月2日起，承租土地，於2024年間興建大型鐵皮屋，再於2025年3月起，由蘇姓製毒師指揮黃、蕭及陳等人，以自用小貨車載入第四級毒品先驅原料、酒精、鹽酸及瓶罐等製毒化學劑及設備，先於第四級毒品先驅原料加入乙酸乙酯、鹽酸產出愷他命半成品，又以加熱、攪拌、過濾及放置，使其結晶製成愷他命，續以夾鏈袋分裝存放，而製造第三級毒品愷他命。5人所為，均係犯毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌。

▲▼ （持麥克風說明案情者，即張建強檢察官） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲張建強檢察官持麥克風說明案情者。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢察長蔡宗熙呼籲，愷他命為第三級毒品，屬於中樞神經抑制劑，吸食愷他命後，造成膀胱功能受損，使膀胱容量變小、頻尿、小便量變少，使得一般老年人才容易產生的頻尿情形提早，嚴重時還會使膀胱壁纖維化、變厚，導致不可逆性之後遺症，甚至須進行膀胱重建手術，絕對不要輕忽其危害。而製造毒品愷他命，刑責極重，切勿以身試法。本署積極查緝，並配合「降低需求」、「抑制供給」導向之毒品防制政策，達到拒毒、防毒、緝毒、戒毒之目標，從源頭澈底斷絕毒品供應，以維護國民身心健康。

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

