生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫生私訊「上次圓山花博？」96萬網美傻眼！一票都遇過：同一招

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

記者施怡妏／綜合報導

網紅孫生因性侵案遭起訴、形象重挫，日前更與交往兩年多的女友多芬分手，抖音帳號擁有96萬粉絲追蹤的網紅曬出截圖，收到孫生私訊，以「上次圓山花博的嗎」開頭，讓她一頭霧水。貼文曝光，釣出許多網美留言，孫生也用同樣的開頭私訊，「我也被密過，他都用這招。」

網紅「JZ」在Threads發文，IG收到孫生私訊「上次圓山花博的嗎」，他看完後一臉問號，不知道對方在說啥，只回了一個「蛤？」隨後，孫生解釋「圓山花博一起喝的」，JZ則回應「沒有呀」。

在 Threads 查看

貼文曝光，不少人留言，也被孫生以同樣的「開場白」私訊過，「他怎麼每次把妹開頭都是這招，已經看過好幾個了，我朋友也這樣被他密過」、「他都用這招」、「還真的都用這招」、「他真的都用這招，當下看了覺得很噁」。

其他網友則表示，「分手後開始找妹了嗎？」「現在又要找新獵物了喔」、「果然都一樣，怎麼改都改不過來」、「上次夜店出來就看到他本人，還在那邊假裝練拳，我還差點被他打到，要丟臉可以，不要在人家夜店門口」、「又出來搞事了嗎」、「都黑成這樣了，還能厚著臉皮去把妹，完全不怕丟臉的」。

▼其他網美也有都收到類似的訊息。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光
李玉璽閃婚許允樂❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

孫生私訊網紅性侵案花博

