孫生私訊「上次圓山花博？」96萬網美傻眼！一票都遇過：同一招

網紅孫生因性侵案遭起訴、形象重挫，日前更與交往兩年多的女友多芬分手，抖音帳號擁有96萬粉絲追蹤的網紅曬出截圖，收到孫生私訊，以「上次圓山花博的嗎」開頭，讓她一頭霧水。貼文曝光，釣出許多網美留言，孫生也用同樣的開頭私訊，「我也被密過，他都用這招。」

網紅「JZ」在Threads發文，IG收到孫生私訊「上次圓山花博的嗎」，他看完後一臉問號，不知道對方在說啥，只回了一個「蛤？」隨後，孫生解釋「圓山花博一起喝的」，JZ則回應「沒有呀」。



貼文曝光，不少人留言，也被孫生以同樣的「開場白」私訊過，「他怎麼每次把妹開頭都是這招，已經看過好幾個了，我朋友也這樣被他密過」、「他都用這招」、「還真的都用這招」、「他真的都用這招，當下看了覺得很噁」。

其他網友則表示，「分手後開始找妹了嗎？」「現在又要找新獵物了喔」、「果然都一樣，怎麼改都改不過來」、「上次夜店出來就看到他本人，還在那邊假裝練拳，我還差點被他打到，要丟臉可以，不要在人家夜店門口」、「又出來搞事了嗎」、「都黑成這樣了，還能厚著臉皮去把妹，完全不怕丟臉的」。

