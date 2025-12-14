巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

▲摩托車網紅道格拉斯飆車遇死劫。（圖／翻攝Instagram，下同）



記者張靖榕／綜合報導

巴西發生一起致命車禍，年僅20歲的摩托車網紅，日前在夜間疑似闖入高速公路封閉施工路段逆向飆車，結果與工程車正面對撞，全身多處骨折當場死亡。

綜合巴西媒體報導，死者為摩托車網紅道格拉斯（Douglas Roni Camargo），網路暱稱「Dudu SC」，平時經常在社群平台分享高難度摩托車特技與高速行駛影片，累積不少追蹤者。

事故發生於12月11日晚間7時左右，地點位在巴西聖卡塔琳娜州瓜拉米林的BR-280高速公路。警方指出，該路段當時正進行道路擴建工程，部分路線已封閉施工，但道格拉斯仍騎乘機車進入封閉區域，並與另一名騎士疑似逆向高速行駛。

過程中，道格拉斯所騎乘的機車迎面撞上一輛工程車，撞擊力道猛烈，造成他四肢等全身多處骨折。救援人員趕抵現場時，道格拉斯已失去生命跡象，未能送醫搶救。

工程車64歲駕駛向警方表示，當時他正駕車回收施工用的交通三角錐，突然看到兩輛機車逆向高速朝他衝來，明顯是在互相競速。他見狀立即停車，但其中一輛機車仍直接撞上車頭，另一名騎士則未停留，迅速逃離現場。

警方已介入調查，將釐清事故發生的詳細經過，以及是否涉及違規闖入施工管制路段、危險駕駛等情事，並追查另一名逃離現場的機車騎士身分。