　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

▲摩托車網紅道格拉斯飆車遇死劫。（圖／翻攝Instagram，下同）

▲摩托車網紅道格拉斯飆車遇死劫。（圖／翻攝Instagram，下同）

記者張靖榕／綜合報導

巴西發生一起致命車禍，年僅20歲的摩托車網紅，日前在夜間疑似闖入高速公路封閉施工路段逆向飆車，結果與工程車正面對撞，全身多處骨折當場死亡。

綜合巴西媒體報導，死者為摩托車網紅道格拉斯（Douglas Roni Camargo），網路暱稱「Dudu SC」，平時經常在社群平台分享高難度摩托車特技與高速行駛影片，累積不少追蹤者。

事故發生於12月11日晚間7時左右，地點位在巴西聖卡塔琳娜州瓜拉米林的BR-280高速公路。警方指出，該路段當時正進行道路擴建工程，部分路線已封閉施工，但道格拉斯仍騎乘機車進入封閉區域，並與另一名騎士疑似逆向高速行駛。

▲▼摩托車網紅道格拉斯（Douglas Roni Camargo）飆車亡。（圖／翻攝Instagram）

過程中，道格拉斯所騎乘的機車迎面撞上一輛工程車，撞擊力道猛烈，造成他四肢等全身多處骨折。救援人員趕抵現場時，道格拉斯已失去生命跡象，未能送醫搶救。

工程車64歲駕駛向警方表示，當時他正駕車回收施工用的交通三角錐，突然看到兩輛機車逆向高速朝他衝來，明顯是在互相競速。他見狀立即停車，但其中一輛機車仍直接撞上車頭，另一名騎士則未停留，迅速逃離現場。

警方已介入調查，將釐清事故發生的詳細經過，以及是否涉及違規闖入施工管制路段、危險駕駛等情事，並追查另一名逃離現場的機車騎士身分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫　柬埔寨宣布封鎖邊境
川普揚言報復伊斯蘭國　美軍敘利亞遇襲3人喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

以色列稱擊斃哈瑪斯第二把交椅！　10月停火來最重大刺殺

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫　柬埔寨宣布封鎖邊境

白俄一次釋放123名囚犯！諾貝爾和平獎得主獲自由　美國解除制裁

菲律賓漁船南海遭中國海警水砲攻擊！　3人受傷、2船嚴重受損

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

以色列稱擊斃哈瑪斯第二把交椅！　10月停火來最重大刺殺

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫　柬埔寨宣布封鎖邊境

白俄一次釋放123名囚犯！諾貝爾和平獎得主獲自由　美國解除制裁

菲律賓漁船南海遭中國海警水砲攻擊！　3人受傷、2船嚴重受損

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

快訊／8級強風！　今晨12.6℃越晚越冷

台61線西濱「馬匹死亡」！　路上狂奔對撞車噴滿地血

目前時下最流行的5款短髮風格一次看　華莎、LE SSERAFIM小櫻花都剪了

降息預期助攻消費動能　掌握AI應用、長債布局契機

以色列稱擊斃哈瑪斯第二把交椅！　10月停火來最重大刺殺

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

西拉雅5COOL音樂節首日破萬人朝聖　玖壹壹壓軸開唱官田嗨翻

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

國際熱門新聞

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

諾貝爾和平獎得主遭釋　美解除白俄制裁

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫

小護士再就業！變身酒店紅牌

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

菲漁船南海遭中海警射水砲　3人2船傷損

規模超過7.5？日7地區進入地震高危險期

白宮AI主管：北京識破策略拒買H200

中俄15軍機繞飛日本！路徑瞄準東京都心

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

泰柬今晚停火！馬、美共同監督

更多熱門

相關新聞

「在不瘋狂」亞亞生了！　甜曬母子合照

「在不瘋狂」亞亞生了！　甜曬母子合照

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生，今（13）日她開心透過社群發文報喜，並附上與兒子的合照，以俏皮的口吻表示：「終於見面了，我最熟悉的陌生人。」

瑀熙懷二寶認「孕期幸福又痛苦」　站上體重機嚇壞

瑀熙懷二寶認「孕期幸福又痛苦」　站上體重機嚇壞

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

關鍵字：

巴西網紅

讀者迴響

熱門新聞

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

《賽德克．巴萊》陸重映慘崩

男星猛爆性肝炎「連發3張病危」

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面