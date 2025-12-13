台中神棍誆「嘿咻改命」15年性侵5女58次　二審加重判刑16年

▲劉男對5名女信徒進行長達15年的性侵害，二審加重判刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者白珈陽／台中報導

台中劉姓男子接手母親成立的「西方如來寺」佛堂，誆稱母親升天後已變成無量金菩薩，只要跟他性交就可消災解厄，15年來騙了5名女信徒，共性侵58次，台中地院一審判刑10年，台中高分院二審認判決過輕，撤銷加重改判有期徒刑16年。

檢方調查，劉男（65歲）自2009年接手過世母親設立的西方如來寺佛堂，對外宣稱，母親已經升天成佛，成為無量金菩薩，現在欲降駕救世、普度萬民，可以替佛堂信眾求財、解厄，信徒只要依自身指示，便可以扭轉因果，若不從，就會惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

自2009年至2024年11月為止，劉男以此手段、話術，前後騙得5名女信眾，女信眾因身體、感情、婚姻以及工作問題，劉男誆稱要跟自己發生性行為，才有辦法改變因果，將信眾帶往不特定摩鐵，下手性侵次數高達58次。劉男甚至要求信眾簽下「性愛同意書」，讓女信眾不敢對外聲張。

案經其中1名女信眾鼓起勇氣報案，全案才曝光，檢警去年11月將人拘提到案，聲押獲准；一審依48個強制性交等罪，判劉男3年至4年不等刑期，合併應執行10年。但檢察官認為劉男加總刑度達168年，一審判決過輕，決定上訴。

但劉男自己也同樣上訴，認為他坦承犯罪、犯後態度良好，無法與3名被害人和解的理由，是對方提出的600、800、1000萬元的金額太高，且認為一審量刑過重。

二審審酌，劉男利用宗教，趁被害人遭遇人生重大危難時性侵，還無視對方拒絕、逼迫簽性愛同意書，強迫被害人與其發生關係長達15年、次數多達58次，且至今僅與1名被害人達成調解，撤銷加重改判16年，全案仍可上訴。