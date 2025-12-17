　
社會焦點

基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

▲▼基隆市仁一路毒駕，釀1死2傷，肇事者楊男，曾有多次吸毒、毒駕紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊男有多次吸毒及毒駕前科，15日再度毒駕上路釀成1死2傷，遭法院羈押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆市信義區仁一路15日上午11時許發生一起毒駕致死車禍，一名55歲的楊姓男子在吸食含有依托咪酯的喪屍煙彈後駕車上路，撞上路旁水果攤前的8輛機車與2輛汽車，釀成1死2傷的悲劇。基隆地檢署認定楊男涉犯毒後駕車致人於死等罪，且有逃亡及串證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。

▲▼基隆市仁一路毒駕，釀1死2傷，肇事者楊男，曾有多次吸毒、毒駕紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧15日事故當時，楊男吸毒後行經仁一路時，車輛左右搖晃並逐漸向右偏移，先衝撞中央分隔島，再暴衝橫掃路旁8輛機車及2輛汽車，最後撞上停靠路邊的小客車才停下。事故中，一名55歲女子準備外出買菜時閃避不及遭撞，送醫後仍宣告不治；另有2名民眾輕傷。

警方事後在肇事車輛內，查獲第二級毒品依托咪酯2顆，且煙彈及楊男唾液快篩均呈毒品陽性反應。依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，將其移送基隆地檢署偵辦。警方進一步追查，發現楊男並非首次毒駕，過去就有吸毒前科，曾5次吸毒遭警方查獲，其中更有3次毒駕行為。

基隆地檢署檢察官偕法醫於16日下午前往相驗死者遺體，並對楊男進行偵訊。檢方認定，楊男涉「毒後駕車致人於死」等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，於16日傍晚向基隆地院聲請羈押禁見獲准。此案未來可能會依國民法官法審理，檢察官亦會持續指揮警方完備證據蒐集，以利案件後續偵、審程序進行。

▲▼基隆市仁一路毒駕，1死2傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」

58歲劉姓男子毒駕，在永和環河西路時，開道對向車道逆向往中和方向行駛約1公里，警方獲報到場後攔下，施以唾液快篩呈現陽性，並查扣多種毒品，依涉公共危險、毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦。

驚悚畫面曝！34歲騎士遭左轉水泥車輾斃

驚悚畫面曝！34歲騎士遭左轉水泥車輾斃

即／洲美快速道路3車連環撞！　往大度路匝道封閉

即／洲美快速道路3車連環撞！　往大度路匝道封閉

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形1死1傷

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形1死1傷

基隆毒駕車禍依托咪酯羈押

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

