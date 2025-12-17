基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

▲楊男有多次吸毒及毒駕前科，15日再度毒駕上路釀成1死2傷，遭法院羈押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆市信義區仁一路15日上午11時許發生一起毒駕致死車禍，一名55歲的楊姓男子在吸食含有依托咪酯的喪屍煙彈後駕車上路，撞上路旁水果攤前的8輛機車與2輛汽車，釀成1死2傷的悲劇。基隆地檢署認定楊男涉犯毒後駕車致人於死等罪，且有逃亡及串證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。

回顧15日事故當時，楊男吸毒後行經仁一路時，車輛左右搖晃並逐漸向右偏移，先衝撞中央分隔島，再暴衝橫掃路旁8輛機車及2輛汽車，最後撞上停靠路邊的小客車才停下。事故中，一名55歲女子準備外出買菜時閃避不及遭撞，送醫後仍宣告不治；另有2名民眾輕傷。

警方事後在肇事車輛內，查獲第二級毒品依托咪酯2顆，且煙彈及楊男唾液快篩均呈毒品陽性反應。依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，將其移送基隆地檢署偵辦。警方進一步追查，發現楊男並非首次毒駕，過去就有吸毒前科，曾5次吸毒遭警方查獲，其中更有3次毒駕行為。

基隆地檢署檢察官偕法醫於16日下午前往相驗死者遺體，並對楊男進行偵訊。檢方認定，楊男涉「毒後駕車致人於死」等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，於16日傍晚向基隆地院聲請羈押禁見獲准。此案未來可能會依國民法官法審理，檢察官亦會持續指揮警方完備證據蒐集，以利案件後續偵、審程序進行。