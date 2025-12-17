驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

今（17）日上午8點多在高雄楠梓區藍田路及楠海路口發生一起死亡車禍，根據曝光監視器畫面可見，一輛預拌混凝土車左轉時，與直行機車發生碰撞，導致34歲男騎士被輾過慘死，畫面相當怵目驚心。至於詳細肇事原因尚待警方進一步分析釐清。

▲高雄發生死亡車禍。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）

這起驚悚車禍發生在今日上午8點多，當時39歲胡姓男子駕駛水泥車沿楠海路北向南行駛，在左轉藍田路時，與沿楠海路南向北直行的34歲林姓男子的機車發生碰撞。

根據曝光的監視器畫面，當時林姓騎士猛烈撞上水泥車後倒地，水泥車疑因輾過騎士造成車身彈起，林男經送醫搶救後仍不治身亡。

▲▼驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」，34歲騎士遭輾斃魂斷街頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨即對胡姓水泥車駕駛進行酒精檢測，初步結果顯示無酒精反應。至於詳細的肇事原因與責任歸屬，楠梓分局已將相關事證送交交通大隊進行進一步分析研判。

楠梓警分局指出，為減少大型車輛事故，今年取締大行車違規3205件，較去年同期2692件，增加513件，將函請勞工局針對職業駕駛所屬公司進行勞動檢查，另請監理機關加強運輸業者稽查，呼籲民眾行車時應遵守交通法令，確保用路人及自身安全。