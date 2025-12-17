郵輪行程「菲律賓改沖繩」引糾紛　交通部3個月內公告定型化契約

▲麗星郵輪探索星號今年11月16日起停靠高雄港。（圖／記者賴文萱攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後郵輪旅遊受旅客青睞，糾紛也層出不窮。立委今質疑，法令未跟上市場復甦速度，應盡快公告「郵輪船票／國外個別旅遊交易定型化契約」；航港局及觀光署表示，船票定型化契約預計3個月內公告，國外個別旅遊則於年底前送行政院。

根據交通部統計，今年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前2019年旅客高峰105.5萬人次，成長8%，創下歷年新高。

目前觀光署訂有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，但針對個別旅遊型態保障尚有不足，且針對郵輪公司直接銷售或委託銷售的郵輪產品，也無完備的保障。

交通部今於立法院交通委員會針對「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告。立委洪孟楷表示，麗星郵輪探索星號今年11月停靠高雄港，首次推出航向菲律賓及越南的行程，不料不到1個月，就宣告更改明年1月的菲律賓航程，轉往日本沖繩，引發旅客不滿。

麗星郵輪是在日前通知旅客把明年1月4日、11日、18日高雄往菲律賓航程調整至日本沖繩，引發部分旅客在網路上抱怨，至於1月25日航次則仍維持。

洪孟楷指出，該業者給出的補償方案是提供每房2千元船上消費金，若旅客要退費，還需扣手續費。他表示，大家都希望郵輪多來台灣開航線，但消費者權益也應保障。

洪孟楷表示，現有的法令沒有跟進郵輪市場復甦速度，常導致消費者求助無門，出了事還要自己拜託主管機關協調，希望加強定型化契約，並在3個月內公告「郵輪船票交易定型化契約（適用郵輪公司直接販售的產品）」及「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約（適用旅行業者販售的郵輪產品）」。

交通部次長林國顯表示，郵輪業者應該依照原先開賣行程執行，若提出變更也需依照消保法提前告知旅客，已請航港局、觀光署盡快要求業者提出補償。

林國顯指出，很歡迎郵輪來台提供服務，但對消費者要有一定保障，觀光署、航港局都有擬定定型化契約，目前還在法制作業中，同時要求觀光署及航港局成立爭議處理小組。

航港局長葉協隆也說，「郵輪船票交易定型化契約」已送至行政院消費者保護處，並召開2次審議會，近期會召開第3次，預計3個月內對外公告。

至於「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約」，觀光署則表示，草案目前仍在擬定中，預計今年底前會送至行政院審議。