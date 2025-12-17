　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵輪行程「菲律賓改沖繩」引糾紛　交通部3個月內公告定型化契約

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

▲麗星郵輪探索星號今年11月16日起停靠高雄港。（圖／記者賴文萱攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後郵輪旅遊受旅客青睞，糾紛也層出不窮。立委今質疑，法令未跟上市場復甦速度，應盡快公告「郵輪船票／國外個別旅遊交易定型化契約」；航港局及觀光署表示，船票定型化契約預計3個月內公告，國外個別旅遊則於年底前送行政院。

根據交通部統計，今年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前2019年旅客高峰105.5萬人次，成長8%，創下歷年新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前觀光署訂有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，但針對個別旅遊型態保障尚有不足，且針對郵輪公司直接銷售或委託銷售的郵輪產品，也無完備的保障。

交通部今於立法院交通委員會針對「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告。立委洪孟楷表示，麗星郵輪探索星號今年11月停靠高雄港，首次推出航向菲律賓及越南的行程，不料不到1個月，就宣告更改明年1月的菲律賓航程，轉往日本沖繩，引發旅客不滿。

麗星郵輪是在日前通知旅客把明年1月4日、11日、18日高雄往菲律賓航程調整至日本沖繩，引發部分旅客在網路上抱怨，至於1月25日航次則仍維持。

洪孟楷指出，該業者給出的補償方案是提供每房2千元船上消費金，若旅客要退費，還需扣手續費。他表示，大家都希望郵輪多來台灣開航線，但消費者權益也應保障。

洪孟楷表示，現有的法令沒有跟進郵輪市場復甦速度，常導致消費者求助無門，出了事還要自己拜託主管機關協調，希望加強定型化契約，並在3個月內公告「郵輪船票交易定型化契約（適用郵輪公司直接販售的產品）」及「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約（適用旅行業者販售的郵輪產品）」。

交通部次長林國顯表示，郵輪業者應該依照原先開賣行程執行，若提出變更也需依照消保法提前告知旅客，已請航港局、觀光署盡快要求業者提出補償。

林國顯指出，很歡迎郵輪來台提供服務，但對消費者要有一定保障，觀光署、航港局都有擬定定型化契約，目前還在法制作業中，同時要求觀光署及航港局成立爭議處理小組。

航港局長葉協隆也說，「郵輪船票交易定型化契約」已送至行政院消費者保護處，並召開2次審議會，近期會召開第3次，預計3個月內對外公告。

至於「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約」，觀光署則表示，草案目前仍在擬定中，預計今年底前會送至行政院審議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

【變身尤達大師】歐告想吃餅乾秒開飛機耳❤

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

今變天！　「全台有雨」時間曝

睡眠不足害短命！醫揭新研究：不能只睡6小時

全台有雨！　「下最大」時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

更多熱門

相關新聞

澳24歲槍手醒了　傳上月赴菲接受軍事訓練

澳24歲槍手醒了　傳上月赴菲接受軍事訓練

澳洲16死槍擊事件震驚國際，警方16日證實，24歲槍手納維德（Naveed Akram）已從昏迷中甦醒。另據安全部門消息人士的說法，納維德與父親薩吉德（Sajid Akram）案發前曾待在菲律賓約1個月，接受軍事式訓練。

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警 陸控「武裝漁民」碰瓷

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警 陸控「武裝漁民」碰瓷

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

關鍵字：

麗星郵輪菲律賓定型化契約

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面