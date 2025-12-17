卓榮泰變太上皇？　謝長廷駁：立院可倒閣！日本常有朝野制衡設計

▲總統府資政謝長廷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰近日正式以「不副署」的方式因應；但這位昔日「謝系大師兄」卓榮泰，也被在野黨與部分媒體批評是「太上皇」。對此，總統府資政謝長廷17日跳出來幫忙過去的大弟子反駁，強調立法院可以提倒閣，讓卓下台，總統也可以隨時撤換卓，讓卓下台，怎麼說是太上皇呢？他指出，這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。

謝長廷表示，卓院長是太上皇，那他這位前院長不就要升級為「無上皇」了。他說，自己一直認為最理想的政黨政治是「競爭與合作，壯大台灣」、比較差的是「對立與內耗，弱化國力」、最壞的是「杯葛與僵持，政府失能」。目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律，通過或不通過什麼預算，似乎誰也沒有奈何。

謝長廷指出，有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了，憲法是高度政治性的法律，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解，這個時候，卓榮泰院長不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定。

謝長廷說，因為這個作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進，「我認為這是值得肯定和高興的事情」。他認為，什麼太上皇、毀憲云云的質疑，根本不存在，在野陣營也有不少法律專家，應該是裝睡叫不醒罷了。

謝長廷也分享自己的觀點，首先，有關太上皇的質疑，認為卓院長可以拒絕副署法律，豈不成為太上皇，誰也拿他沒辦法？他表示，立法院可以提倒閣，讓卓下台，總統也可以隨時撤換卓，讓卓下台，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了，即使總統支持院長，不撤換卓也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的杯葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已，這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。

謝長廷表示，第二部分是「違憲」的質疑，認為憲法關於行政院長副署的規定，是修憲當時拿掉立法院同意權疏忽沒有刪除的矛盾規定，所以行政院，不能拒絕副署，否則是破壞憲法精神云云。他表示，憲法的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有「副署」規定，應該解釋為是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才可以與時俱進的成長，達到人民權利保障書的根本目的。

謝長廷說，如果把憲法規定解釋成什麼修憲時疏忽忘了刪掉的贅文云云，那是妄自菲薄，無異把憲法和修憲先進當成笑柄。至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓院長適時拒絕連署就是好例子。

謝長廷認為，憲法的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，台灣和法國的制度也只是類似，並????完全相同，立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有强大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公佈，這樣的設計反而顯得不合理。

謝長廷指出，台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以憲法保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。

謝長廷強調，既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。