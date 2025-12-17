卓榮泰不副署恐遭報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

▲行政院長卓榮泰以「捍衛民主憲政」為由，不副署《財劃法》。（圖／記者徐文彬攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，並表示立院若有意見可提出倒閣。對此，前立委郭正亮預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，一旦砍下去不可能恢復，「這絕對是憲法災難！」

郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》表示，根據他對立法院的了解，他幾乎可以預期，藍白接下來一定狠砍預算，「你以為人家是塑膠啊？人家這時候用砍預算來報復，剛好而已。」

郭正亮指出，這個會期最眾所矚目的就是國防預算，如果預算被砍，「難道你（賴政府）要請AIT出來協調嗎？這不就變成大笑話？」

他預言，國民黨會非常火大，連其他部會的預算也一起砍，「你要這樣玩（不副署），大家一起來玩」，到時候預算被砍掉，不可能恢復，「反正你（賴政府）法律都不遵守，那我也不讓你有預算」，現在這個情況就是「憲法災難。」

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）

郭正亮說，媒體人黃暐瀚稍早談論此事，談到「眼眶都紅紅的」，因為他知道接下來會發生什麼事，「你（賴政府）這個就是自己找死，你以為人家（民眾）會去怪立法院？」

至於賴政府會不會還是操作成「責任全在立法院」？郭正亮直言不可能，因為立法院是集體投票，加上綠營本來有罷免這招，結果32比0，然後總統賴清德還在那鬼扯「你們（藍白）都沒記取教訓」，「是你輸耶！不知道是誰沒記取教訓？」

郭正亮說，第一次看到總統出面罵在野黨立委，情緒全寫在臉上，明明知道會使僵局更難解，到底在想什麼？「我也不知道民進黨在想什麼，你們就是受制於一個『鬥雞總統』。」