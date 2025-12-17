　
高虹安涉貪二審無罪　林智群列2疑點：一堆法律人嘖嘖稱奇

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費一案，二審逆轉，貪污部分獲判無罪，引發法界人士討論。律師林智群表示，高等法院判決一出，一堆法律人都嘖嘖稱奇，他覺得2件事情很奇怪，「如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？」

▲▼新竹市長高虹安拜會民眾黨 財劃法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安涉貪污罪的部分，二審改判無罪。（資料照／記者屠惠剛攝）

高虹安因涉嫌詐領助理費遭到停職，一審被判處有期徒刑7年4個月，上訴至二審，卻被高等法院法官改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。高院給出的理由是，立委公費助理費在法律與實務上屬於補助性質、可彈性運用的經費，而非專款專用僅能發給助理的薪資。

對此，律師林智群16日在臉書發文表示，高等法院的判決一出，一堆法律人包含某些司法官都嘖嘖稱奇，他個人覺得比較奇怪的有2件事，首先，「如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？」

其次是大水庫理論，林智群舉例說明，假如他A了公司福委會的錢500元，然後去辦活動請同事吃飯，總計花費1500元，「現在法院說我花的錢（1500元）比A的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」

另一名律師王至德認為，這件事情其實點出一個立法院公開的秘密，就是絕大多數立委都會把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用；可以預期檢察官一定會上訴，畢竟該判決算是顛覆以往的實務見解。

高等法院判決一出，河道上一堆法律人（含某些司法官）都嘖嘖稱奇。 我覺得比較奇怪的是： 1.如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？ 2.大水庫理論，我a了公司福委會的錢500元，去辦活動請同事吃飯，花了1500元，現在法院說我花的錢（1500元）比a的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？

林智群律師（klaw） 發佈於 2025年12月16日 星期二
12/14 全台詐欺最新數據

