涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」：吃一次愛上

▲涼麵也可以加熱！（圖／業者提供）



記者施怡妏／綜合報導

入冬降溫有感，吃熱熱的食物令人暖心又暖胃，就有網友指出，超商販售的涼麵竟貼上「加熱更好吃」的標籤，顛覆他對涼麵的印象。貼文曝光，迅速引發熱議，不少人直呼「第一次看到涼麵要加熱」，也釣出超商店員分享吃法，「加熱5-10秒，然後再把冷的醬倒進去，真的很好吃！」

有網友在Threads發文，只見超商冷藏架上的涼麵外盒，貼著「HOT！加熱更好吃」的貼紙，讓他當場愣住，忍不住直呼「加……什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻吸引網友留言討論，不少網友笑說「涼麵加熱是不是就變麻醬麵了」、「那當初做成涼麵的意義是什麼」、「都叫涼麵了，還要加熱？」「涼麵很燙要吹一下再吃喔」。

不過，也有不少實際嘗試過的網友大讚，「涼麵稍微加熱後，麵體變得更Q彈，油香味也更明顯」、「澱粉類的食物在冷藏溫度放久了會變得乾硬缺乏彈性，所以涼麵的『麵體』的確可以稍微加熱一下，恢復口感就好，不是要你加熱到熱騰騰還在冒煙」、「微波個10秒就很剛好，但不能太熱」、「麵加熱10秒後，再加入冷的醬，不是加醬後再去微波唷」。

有超商店員分享吃法，「做了7年的我必須告訴各位，涼麵加熱5-10秒，再把冷的醬倒進去，大概是我進入超商的第4個月，店長告訴我的吃法，我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。