社會 社會焦點 保障人權

2度網購iPhone超商取貨付款　19歲女偷包裹被逮！還搜出喪屍煙彈

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆一名19歲陳姓女子網購iPhone，要賣家寄到超商取貨付款，再利用超商包裹自取機制，沒付錢就把包裹偷走，被店長當場發現，報警處理。警方到場後，發現陳女不僅不是第一次犯案，身上還搜出俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，帶回訊問後，依犯刑法竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，將移送基隆地檢察署偵辦。

▲▼基隆19歲女子帶著喪失煙彈到超商偷包裹被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆19歲女子帶著喪屍煙彈到超商偷包裹被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面可見，13日當天超商內有許多客人排隊結帳，陳女帶著口罩和帽子遮掩面容，趁店員忙碌之際，擅自走到櫃檯旁的放包裹的櫃子翻找，以櫃門擋住店員視線，偷偷將包裹放進自己的袋子中，未付款就拿走。店長發現隨即將女子攔下，並通知前為偵查隊小隊長的新富里里長及派出所，警方於女子步出超商之際，上前將她攔下盤查。

▲▼基隆19歲女子帶著喪失煙彈到超商偷包裹被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女子利用櫃門遮掩大膽行竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，該名女子先前就曾利用超商包裹自取機制，網購iPhone手機到超商取貨付款，再到超商竊取包裹，得手過1次後食髓知味，13日再度以相同手法犯案，這次店家已有警覺，當場攔住女子並報警。然而女子辯稱，她第一次偷包裹時，打開發現裡面的iPhone是假的，她也被騙，這次才拿到真iPhone。

警方對女子說詞持保留態度，除女子竊取的物品外，還當場在她身上查扣第二級毒品依托咪酯及相關證物，詢問後依刑法竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，將移送基隆地檢察署偵辦。

▲▼基隆19歲女子帶著喪失煙彈到超商偷包裹被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光
他瘋越式洗頭！2周後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

入冬降溫有感，吃熱熱的食物令人暖心又暖胃，就有網友指出，超商販售的涼麵竟貼上「加熱更好吃」的標籤，顛覆他對涼麵的印象。貼文曝光，迅速引發熱議，不少人直呼「第一次看到涼麵要加熱」，也釣出超商店員分享吃法，「加熱5-10秒，然後再把冷的醬倒進去，真的很好吃！」

連破毒品案！中檢2檢察官獲獎

連破毒品案！中檢2檢察官獲獎

「貨輪廢油」倒大排流入基隆河　將誠公司5人羈押

「貨輪廢油」倒大排流入基隆河　將誠公司5人羈押

砸159萬買「毒」　陸男免罰奇葩原因曝

砸159萬買「毒」　陸男免罰奇葩原因曝

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

關鍵字：

基隆偷竊毒品依託咪酯超商

讀者迴響

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

