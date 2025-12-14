2度網購iPhone超商取貨付款　19歲女偷包裹被逮！還搜出喪屍煙彈

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆一名19歲陳姓女子網購iPhone，要賣家寄到超商取貨付款，再利用超商包裹自取機制，沒付錢就把包裹偷走，被店長當場發現，報警處理。警方到場後，發現陳女不僅不是第一次犯案，身上還搜出俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，帶回訊問後，依犯刑法竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，將移送基隆地檢察署偵辦。

▲基隆19歲女子帶著喪屍煙彈到超商偷包裹被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面可見，13日當天超商內有許多客人排隊結帳，陳女帶著口罩和帽子遮掩面容，趁店員忙碌之際，擅自走到櫃檯旁的放包裹的櫃子翻找，以櫃門擋住店員視線，偷偷將包裹放進自己的袋子中，未付款就拿走。店長發現隨即將女子攔下，並通知前為偵查隊小隊長的新富里里長及派出所，警方於女子步出超商之際，上前將她攔下盤查。

▲女子利用櫃門遮掩大膽行竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，該名女子先前就曾利用超商包裹自取機制，網購iPhone手機到超商取貨付款，再到超商竊取包裹，得手過1次後食髓知味，13日再度以相同手法犯案，這次店家已有警覺，當場攔住女子並報警。然而女子辯稱，她第一次偷包裹時，打開發現裡面的iPhone是假的，她也被騙，這次才拿到真iPhone。

警方對女子說詞持保留態度，除女子竊取的物品外，還當場在她身上查扣第二級毒品依托咪酯及相關證物，詢問後依刑法竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，將移送基隆地檢察署偵辦。