【廣編】全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱　限量「創世者皇者雪莉」再創稀世逸品

▲黑松公司攜手金門酒廠首創將西班牙赫雷斯產區雪莉桶用於「創世者皇者雪莉金門高粱酒」熟成。

圖、文／黑松提供

「創世者」系列自推出以來，以中式白酒結合威士忌桶陳工藝，持續刷新大眾對金門高粱酒的想像。黑松公司與金門酒廠再度攜手創新，推出「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首創將西班牙赫雷斯產區、有桶皇之稱的「初次雪莉桶」用於高粱熟成，賦予酒體厚實圓潤與細緻層次。此次更加碼推出全台限量僅396瓶的SUPER JUNIOR利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒 單一原桶強度」，每瓶皆具有獨立編號，絕對是烈酒藏家及E.L.F.（SUPER JUNIOR粉絲名）的珍藏必選！

「創世者桶陳金門高粱酒」自問世後，旋即在烈酒市場造成搶購風潮。今黑松公司與金門酒廠再度攜手推出驚艷酒饕的標竿新作「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，首度運用全球知名威士忌品牌皆夢寐以求且極難取得，來自西班牙赫雷斯的「初次Oloroso雪莉桶」，入桶酒體亦是依據本次用桶量身打造而成，使高粱酒在熟成過程中與雪莉桶完美契合，展現「皇者級」的卓越品質。

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」全台限量不到8,000瓶，更加碼推出僅396瓶、每瓶皆具獨立編號的利特限定版「單一原桶強度」，珍稀程度堪比烈酒界藝術品，絕對是值得雪莉桶玩家們細細品味收藏的逸品！