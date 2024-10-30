康芮颱風日漸進逼　文化局各古蹟、文化園區加緊防颱準備

▲台南市文化局加緊腳步進行防颱準備，相關防災工作嚴陣以待，以防康芮颱風對台南可能造成的影響，「巷仔Niau踅台南」集章活動，為避免意外發生於30日提前結束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱康芮日漸靠近，台南市文化局加緊腳步進行防颱準備，相關防災工作嚴陣以待，以防康芮颱風對台南可能造成的影響。

現正盛大舉辦的2024台灣設計展，包含南美館二館、西市場兩大主展區以及各衛星展區在內的活動場域，戶外作品及裝置皆陸續進場加固強化與預先斷電，大型帆布輸出與旗幟也提前收整，相關市集活動也將評估延期或暫停。此外，受市民朋友熱烈回響的「巷仔Niau踅台南」集章活動，因各園區進入防颱工作階段，故於30日提前劃下句點。

台南市文化局表示，中央氣象署資訊指出，康芮颱風持續朝台灣東南部海域靠近，且暴風範圍亦有擴大趨勢。文化局管轄之各古蹟景點、文化與文創園區，自29日起加強巡視園區內樹木，除清除天溝、水溝落葉與樹木修之外，各館所屬大型帆布也陸續拆除，戶外裝置作品與部分樹木則分別視情況，以鋼索、沙袋或木樁固定，有通電之裝置也預先切斷電源，避免觸電意外發生。廣受市民朋友喜愛的「巷仔Niau踅台南」集章活動，為避免意外發生，集章與獎品兌換活動提前一日於30日結束，造成不便，還請見諒。

文化局謝仕淵強調，由於台南古蹟歷建數量眾多，目前除加派人力進行災前巡查工作外，也汲取先前凱米及山陀兒颱風的經驗，依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則來處理防災工作，與相關單位保持橫向聯繫暢通，降低災害發生機率，確保民眾生命財產安全為第一優先。