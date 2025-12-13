有玄機？好市多價目牌列「79-15」特價算式　台人有感：高招

▲好市多熟食區。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）很受台人歡迎，最近有網友拍下賣場外熟食區的品項，好奇詢問為何特價的「特濃雙重巧克力餅乾」要寫出算式。只見該品項原價79元，當時有折扣15塊，特價64元，好市多直接將整個算式列出來。就有人在貼文下方指出，「讓你直觀的感受到省了多少錢」，話題引發討論。

有網友在Threads發文「64就64為什麼還要算式？」原來是他在熟食部看到折扣商品，價格不是直接標特價後的64元，而是用79元再扣15元的直式減法算式方式呈現，讓他滿頭問號。

貼文引發討論，就有人指出，好市多許多折扣商品其實本就會用這種方式標示，至於原因大概是讓消費者一眼看出「省了多少」，「讓你直觀的感受到省了多少錢」、「就是在做折扣，只是用比較特別的方式來表達，如果直接寫64元，你不會感受到他有做折扣」、「直接算給你看」、「好市多每個特價都有算式。」

還有網友笑呼，自己就曾因為這樣買單，「蒜味剝皮脆雞桶特價也是有寫算式，直觀高速我點這個可以省60元，我就點了」另外，也有人曝光這款巧克力餅乾的心得，「這個好吃

熱熱的還會流心（撇除有點甜，螞蟻人會很愛）」、「很美國人size ，我跟我太太兩個人吃一片，剩半片隔天當早餐。」