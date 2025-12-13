詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

▲她網購低價收購商品，想高價轉售賺差價，險遭詐騙25萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局民權一派出所警員，在8日接獲報案，有一名陌生男子至住處向妹妹收取25萬元款項，且過程中取款男子不斷接電話，家人懷疑是詐騙集團立刻報警處理，警方到場後查驗手機，確實有受詐團指示取款的資訊，立刻將人逮捕。

警方調查，有民眾報案在8日上午，一名陳姓男子跑到家中要找妹妹收錢，且收取25萬元的款項，而且過程中男子只表示受到公司指示來收錢，對於任何證明公司單位的資料都無法提供，且陳男不斷在講電話，家人懷疑是詐騙集團車手。

北市警局中山分局民權一派出所警員獲報後，也立刻到場了解狀況，發現報案人的妹妹自稱，透過通訊軟體購買產品，且以低價收購商品，想要以高價轉賣後賺取差價，所以要支付購買產品的25萬元費用。

警方將一干人等帶回派出所偵訊，查閱陳姓男子的手機資料，發現裡面有接獲詐騙集團指示取款的紀錄，而且陳男並非第一次當車手取款，所以依照詐欺罪嫌當場逮人，也讓報案人的妹妹相信自己險遭詐騙。

中山分局民權一派出所於114年12月8日接獲民眾報案，稱其發現有1名陳姓陌生男子至其住處，找妹妹收取25萬元貨款，該名男子僅稱公司指示，且無法提供任何證明，並有他人以電話指示陳男行動，民眾察覺有異趕緊報案。

中山分局呼籲，詐騙集團經常利用「高獲利，低風險」的誘因，引誘被害人投入大量金錢，在投資前應主動查證真實性，並與有投資經驗親友、相關金融人員諮詢請益。