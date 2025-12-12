連破2起毒品抄市值15億K他命　中檢檢察官温雅惠、陳東泰獲獎

▲台中地檢署檢察官陳東泰獲頒緝毒專案有功人員獎。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署檢察官温雅惠、陳東泰分別偵辦「一條龍販製（分裝）依托咪酯煙彈集團案」及「接連擊破毒品工廠並提前銷毀扣案毒品案」，更一舉將製毒師逮捕，銷燬市值15億、破1公噸的K他命，今由行政院頒發緝毒專案有功人員獎。

中檢指出，檢察官温雅惠指揮中市刑大，查獲暱稱「ucc專業職人咖啡vip」為聯繫管道之販毒組織，該集團分工縝密，並以外送箱掩飾毒品運送以規避查緝。專案小組成功逮人，扣得依托咪酯煙彈218個、大麻製品、愷他命及毒品咖啡包、依托咪酯原油，還並查扣改造手槍1支、彈倉、子彈10發及不法所得50萬餘元等物。本案李姓、張姓、吳姓被告3人聲請羈押禁見獲准。

檢察官陳東泰指揮警方，偵辦中市太平區某毒品廠房，扣得愷他命142.3公克及相關製毒工具，又破獲彰化縣線西鄉製毒廠房，當場逮捕製毒師陳姓被告等5人，並扣得愷他命高達1756.27公斤、大量製毒工具及不法所得14萬1900元等物。

並且，該案扣案毒品數量龐大、市值高達15億元，倘流入市面，對社會危害難以估計，已經遭檢方銷燬。

中檢強調，緝毒同仁已連續五度榮獲安居緝毒有功人員殊榮，本次獲選案件，一為深入社區打擊一條龍販毒集團，一為強力溯源橫掃毒品製造源頭，透過對毒品銷售端與來源端之策略性、精準打擊。