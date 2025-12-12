　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「貨輪廢油」倒基隆河！害民眾汙水吞肚　將誠5人羈押禁見

▲基隆市府啟動1127水污事件補助。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆碇內大排遭偷排廢油汙水。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆河11月27日爆發油汙汙染事件，導致基隆、汐止地區民生用水受到汙染，影響10餘萬戶。全案經基隆地檢署追查，發現世紀貨櫃儲運場內的將誠公司涉嫌偷排廢油汙水嫌疑重大，10日發動搜索將游姓負責人等7人帶回，複訊後將游男等5人聲押禁見，另2人則分別諭知4萬、5萬元交保。今(12日)基隆地院開庭後，裁定5人全數羈押禁見。

基隆檢方指出，本案發生後立即立案偵辦，並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近、暖暖區之將誠公司涉嫌違法貯存、處理廢棄物，遂於10日發動搜索，將公司負責人游男、員工等7人拘提到案。

檢方調查，將誠公司為廢棄物處理公司，收取油汙廢水後，依規定須以油罐車載往桃園地區一家公司進行付費處理，但將誠公司疑似為了節省成本，竟將從台中港貨輪收取的廢油存在油罐車內，並偷偷排到源遠路102巷碇內大排中，廢油沿著排水溝流入基隆河，造成大面積汙染，汙水因此被台水抽取，進一步送到基隆、汐止用戶家中。

檢方進一步訊問後，認為負責人游男、何姓員工、許姓員工、張姓員工、江姓員工等5人涉有重嫌，且有串證、滅證之虞，依水汙染防治法、廢棄物清理法等聲押禁見，另2名王姓員工則分別諭知4萬、5萬元交保。

此外，基隆市環保局和環境部在追查汙染源過程中，發現正方倉儲及盛星動力公司也涉排放廢水，分別裁罰60萬及100萬元，而兩家公司雖都有偷排廢水，但均非元凶。

▼將誠公司涉嫌將廢油偷排入基隆河中，檢方在現場拉起封鎖線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼將誠公司將廢油偷排入基隆河中，檢方在現場拉起封鎖線。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地院指出，有關檢察官於偵查中聲請羈押被告游○梵、何○玲、許○偉、張○盛、江○強等5人一案，本院案列114年度聲羈字第167號，經法官訊問後，認被告5人共同涉犯廢棄物清理法第46條第4款前段、廢棄物清理法第48條前段、刑法第190之1條第2項等罪嫌，有檢察官提出之相關事證在卷可佐，足認其等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴，核有羈押之原因及必要性，依刑事訴訟法第101條第1項第2款之規定裁定羈押，並禁止接見通信及收授物件。

▲▼將誠公司將廢油偷排入基隆河中，檢方在現場拉起封鎖線。（圖／記者郭世賢翻攝）

關鍵字：

基隆台水汙染廢油

