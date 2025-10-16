暨大榮譽講座教授趙永茂演說　籲政黨應為下一代而非下次選舉

▲暨大榮譽講座教授趙永茂。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被譽為臺灣政治學界最具思想深度與人文氣度的典範學者趙永茂，日前獲國立暨南國際大學禮聘為榮譽講座教授；他強調民主政黨應該為「下一代」而非「下一次選舉」，並呼籲青年學子培養理性思辨與社會責任，將「反對」化為「創造」，讓公民參與成為國家進步的核心力量。

暨南大學於10月8日舉行「趙永茂榮譽講座教授頒授典禮暨專題演講」，校內外貴賓、師生齊聚一堂，以熱烈掌聲向趙勇茂致敬；趙永茂並以〈民主政治中反對政治與反對社會的建構〉為題，發表專題演講，深入剖析現代民主制度的內在運作。

水沙連學院院長江大樹於引言致詞時表示，趙永茂長年在政治學領域深耕，兼具學術與行政貢獻：其研究主題橫跨政治發展、地方派系、民主化、比較政治與環境治理等領域，是臺灣地方政治與民主發展的開拓者，並與英、美、日、德、荷等國學者保持長期學術合作、推動臺灣政治學國際化，被學界尊稱為「二十一世紀臺灣社會科學界的重要里程碑」。

趙永茂也於創校初期的1995至1998年擔任暨大總務長，以卓越的行政能力與遠見，將150公頃的台糖牧場打造成今日綠意盎然的美麗校園，並重視學生宿舍與教職員住宅的整體規劃，也曾任臺大政治學系教授、社會科學院院長與行政副校長；其學術生涯不僅以「溫文儒雅、學識淵博、提攜後進」著稱，更以深厚的教育情懷影響後輩。

趙永茂於當天演講中指出：「民主政治需要強而有力的社會反省，就如同人體需要白血球來對抗病毒。若政黨缺乏自我反省與批判機制，民主體制將陷於脆弱的危機之中。」「一個民主的政黨，應該是要為下一代，而不是為了下一次的選舉。」引起全場深刻共鳴。

他認為真正的民主政治不僅是制度的競爭，更是價值與文化的持續更新，政黨內部既要培育具政策執行力的專業領袖，也要保有能監督、反省的內部力量，民主國家才能在開放與反省之間不斷進化；臺灣民主發展之所以充滿活力，正因為存在「反對政治」與「反對社會」這兩股力量，從媒體、公民團體到專業協會的監督與挑戰，都是推動政治進步的動能，「民主的再生力，不來自執政者的權威，而來自人民的反思與批判。」

暨大校長武東星隨後也在致詞中，引用日本作家村上春樹在耶路撒冷文學獎的名言：「永遠站在雞蛋的那一方」，亦即在巨大的體制與權力之間，知識人與大學生應選擇站在公平與正義的一邊、守護社會中的弱勢者，「趙教授提醒我們，民主政治的成熟在於能容納反對的聲音。大學教育的責任，不只是培養服從的專業者，更要培養勇於反省、敢於質疑的公民。」他鼓勵學生學習英國「後座議員」精神，主動發聲、理性監督，讓「反對」不再只是對抗，而是推動民主社會「不斷開放、持續反省、向前進步」的力量。