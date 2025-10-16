　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暨大榮譽講座教授趙永茂演說　籲政黨應為下一代而非下次選舉

▲趙永茂以〈民主政治中反對政治與反對社會的建構〉為題進行專題演講。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲暨大榮譽講座教授趙永茂。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被譽為臺灣政治學界最具思想深度與人文氣度的典範學者趙永茂，日前獲國立暨南國際大學禮聘為榮譽講座教授；他強調民主政黨應該為「下一代」而非「下一次選舉」，並呼籲青年學子培養理性思辨與社會責任，將「反對」化為「創造」，讓公民參與成為國家進步的核心力量。

暨南大學於10月8日舉行「趙永茂榮譽講座教授頒授典禮暨專題演講」，校內外貴賓、師生齊聚一堂，以熱烈掌聲向趙勇茂致敬；趙永茂並以〈民主政治中反對政治與反對社會的建構〉為題，發表專題演講，深入剖析現代民主制度的內在運作。

水沙連學院院長江大樹於引言致詞時表示，趙永茂長年在政治學領域深耕，兼具學術與行政貢獻：其研究主題橫跨政治發展、地方派系、民主化、比較政治與環境治理等領域，是臺灣地方政治與民主發展的開拓者，並與英、美、日、德、荷等國學者保持長期學術合作、推動臺灣政治學國際化，被學界尊稱為「二十一世紀臺灣社會科學界的重要里程碑」。

▲為下一代，而非下一次選舉——暨大頒授趙永茂教授榮譽講座，傳承民主反思的精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

趙永茂也於創校初期的1995至1998年擔任暨大總務長，以卓越的行政能力與遠見，將150公頃的台糖牧場打造成今日綠意盎然的美麗校園，並重視學生宿舍與教職員住宅的整體規劃，也曾任臺大政治學系教授、社會科學院院長與行政副校長；其學術生涯不僅以「溫文儒雅、學識淵博、提攜後進」著稱，更以深厚的教育情懷影響後輩。

趙永茂於當天演講中指出：「民主政治需要強而有力的社會反省，就如同人體需要白血球來對抗病毒。若政黨缺乏自我反省與批判機制，民主體制將陷於脆弱的危機之中。」「一個民主的政黨，應該是要為下一代，而不是為了下一次的選舉。」引起全場深刻共鳴。

▲為下一代，而非下一次選舉——暨大頒授趙永茂教授榮譽講座，傳承民主反思的精神。（圖／國立暨南國際大學提供）

他認為真正的民主政治不僅是制度的競爭，更是價值與文化的持續更新，政黨內部既要培育具政策執行力的專業領袖，也要保有能監督、反省的內部力量，民主國家才能在開放與反省之間不斷進化；臺灣民主發展之所以充滿活力，正因為存在「反對政治」與「反對社會」這兩股力量，從媒體、公民團體到專業協會的監督與挑戰，都是推動政治進步的動能，「民主的再生力，不來自執政者的權威，而來自人民的反思與批判。」

暨大校長武東星隨後也在致詞中，引用日本作家村上春樹在耶路撒冷文學獎的名言：「永遠站在雞蛋的那一方」，亦即在巨大的體制與權力之間，知識人與大學生應選擇站在公平與正義的一邊、守護社會中的弱勢者，「趙教授提醒我們，民主政治的成熟在於能容納反對的聲音。大學教育的責任，不只是培養服從的專業者，更要培養勇於反省、敢於質疑的公民。」他鼓勵學生學習英國「後座議員」精神，主動發聲、理性監督，讓「反對」不再只是對抗，而是推動民主社會「不斷開放、持續反省、向前進步」的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

基隆市府辦實務訓練強化專業力　紮根就業法規、防制人口販運

中華醫大與高榮台南分院締盟　共推智慧醫療與健康產業人才培育

2025竹市購物節首次週週抽開獎　邱臣遠：點亮消費熱潮

台南推動樂齡教育再創佳績！　獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

視障者挑戰佛朗明哥舞！　伊甸成果展舞出自信人生

暨大榮譽講座教授趙永茂演說　籲政黨應為下一代而非下次選舉

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

基隆市府辦實務訓練強化專業力　紮根就業法規、防制人口販運

中華醫大與高榮台南分院締盟　共推智慧醫療與健康產業人才培育

2025竹市購物節首次週週抽開獎　邱臣遠：點亮消費熱潮

台南推動樂齡教育再創佳績！　獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

視障者挑戰佛朗明哥舞！　伊甸成果展舞出自信人生

暨大榮譽講座教授趙永茂演說　籲政黨應為下一代而非下次選舉

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

烏山頭水庫光電板謠言滿天飛　郭國文告發謝龍介：造謠者之一

星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩　台灣限定款綠圍裙有夠可愛

基隆市府辦實務訓練強化專業力　紮根就業法規、防制人口販運

【根本浪漫韓劇片尾曲】她改編+韓文深情翻唱《沒出息》

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

強化消防救災戰力！南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

趙永茂籲政黨應為下一代而非下次選舉

更多熱門

相關新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

攸關全民普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，將於本周五（17日）在立法院會進行三讀。總統兼民進黨主席賴清德15日在民進黨中常會中表示，該預算案對穩定經濟與強化國防至關重要，拜託立法院民進黨團全力支持，並呼籲在野黨鼎力相助，讓政策能順利上路。

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

國民黨主席選舉倒數　羅智強：民進黨網軍早就在動籲黨員沉著以對

國民黨主席選舉倒數　羅智強：民進黨網軍早就在動籲黨員沉著以對

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

關鍵字：

暨大趙永茂榮譽講座民主選舉反思政黨

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面