劍指中國！日本2026防衛費「9兆日圓」破紀錄　西南諸島成佈防重點

▲日本自衛隊在沖繩縣石垣島部署「愛國者三型」防空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府正著手調整2026年度預算案，計畫編列高達9兆日圓（約新台幣1.9兆元）作為防衛費用，規模創下歷年新高，將著重於強化西南諸島防衛、取得極超音速飛彈與攻擊型無人機等戰力。此舉被視為日本持續推進防衛力量整備計畫、提升反擊能力的重要一環。

根據日媒《共同社》，日本政府多名相關人士12日透露，2026年度預算案中所編列的防衛費用，將涵蓋美軍整編等相關經費，整體金額將高於2025年度原始預算防衛費用約8兆7000億日圓。這也是日本政府規畫至2027年度為止、5年總額約43兆日圓防衛力整備計畫中的第4年預算。

報導指出，日本政府計畫將長射程飛彈與無人機戰力視為重點發展項目。其中，具備「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）的長射程飛彈，將成為核心裝備之一；同時，日本也將取得用於沿岸防衛體系「SHIELD（盾牌）」的攻擊型無人機，以強化島嶼防禦與監偵打擊能力。

在人員與組織編制方面，日本政府規畫加強太空領域作戰能力，將新設「宇宙作戰集團」（暫稱），並把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，以因應未來結合太空等多領域作戰需求。此外，陸上自衛隊位於沖繩縣那霸市的那霸駐屯地第15旅團，將升格為師團，進一步強化西南地區防衛態勢。

在武器裝備方面，日本也計畫取得「極超音速導彈」，該型飛彈飛行速度可達音速5倍以上，被認為難以攔截，將大幅提升日本的打擊與嚇阻能力。

《共同社》透露，日本首相高市早苗雖有意在2026年內提前修訂包含防衛力整備計畫在內的安全保障三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫），但2026年度防衛預算仍將依照現行計畫編列，相關預算案預計月底前拍板通過。