飲食「1習慣」可延緩老化！研究：減少體內毒素讓大腦變年輕

飲食攝取不僅關係體重控制，更可能影響人體老化速度。食安專家韋恩（本名楊世煒）指出，已有大量研究顯示，「少吃」是延長壽命最有效的方式之一。透過降低進食量，可有效減輕身體內部粒線體的能量處理壓力，進而減少自由基的產生與細胞氧化損傷，達到促進健康老化的效果。

韋恩表示，粒線體是人體能量的主要供應來源，可比喻為細胞內的「發電廠」。當攝取食物後，粒線體需啟動一連串的氧化反應來轉換能量，但這個過程中會伴隨產生「自由基」，如同工廠運轉時產生的火星，屬於無法完全避免的副產物。若進食量過多，等於讓這座發電廠日夜不停地高負荷運轉，不僅自由基數量暴增，也可能導致代謝毒素與廢物的積累。

人體雖具備天然的「抗氧化防火系統」，如維生素E、穀胱甘肽、輔酶Q10（Q10）、α-硫辛酸等營養素，能中和這些自由基，但當氧化壓力過高時，這套系統也可能出現過載，無法完全應對。

「熱量攝取越多，自由基就越多，對抗氧化系統的壓力也就越大。」韋恩指出，這也是為什麼高熱量飲食者往往需要更多的抗氧化營養素與維生素來維持細胞穩定。

他強調，「少吃」的意義不僅在於減少熱量，而是讓細胞與粒線體獲得喘息機會，避免過度運作所帶來的長期氧化傷害，有助於延緩老化、提升健康壽命。

