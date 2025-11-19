　
直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

▲▼麥當勞西湖店新口味奶昔開賣 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣麥當勞今日開賣奶昔、毛毛包吸引大批排隊人龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（19）日開賣韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以及停賣9年回歸的「奶昔系列」。《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞門市，10點左右便出現超長排隊人龍，頭香7點半就到，且專程從三重過來，她喝完草莓奶昔後也大讚口感綿密酸甜好喝，更一次購買了4個毛毛包。

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣，麥當勞台北館前店一早湧現排隊人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼麥當勞台北館前店尚未開賣就出現超過百人排隊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣，麥當勞台北館前店一早湧現排隊人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

麥當勞館前門市於早上7點半起就有民眾排隊，尚未到開賣時間便吸引超過百人。頭香徐小姐透露自己以前就是奶昔鐵粉，因此這次知道奶昔回歸「很開心」，專程從三重趕來台北嚐鮮，她最喜歡的奶昔口味是草莓。徐小姐也大方分享口感，大讚「綿密好喝、會想再來買」，她更一次購買了4個奶昔大哥毛毛包。

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣，搶到頭香的民眾開心展示。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼頭香徐小姐大方分享試喝草莓奶昔口感。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣，搶到頭香的民眾開心品嘗。（圖／記者呂佳賢攝）

另一位民眾林先生約上午8點到，來幫家人買毛毛包，自己則順便想要嘗試奶昔，雖然住在附近仍起早出門，直呼：「不知道會不會突然一早就被搶光了。」

▲▼ 麥當勞西湖店新口味奶昔開賣 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 奶昔大哥毛毛包、購物袋。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲館前店店員還以奶昔大哥打扮。（圖／記者呂佳賢攝）

韓國去年首賣「奶昔大哥毛毛包」，毛茸茸造型搭配奶昔大哥呆萌模樣，立刻引發全網瘋搶，人氣超高。這次台灣麥當勞引進開賣，毛毛包可以收納零錢、耳機等小物，即日起凡於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，可以149元優惠價加購，也可以199元單個購買，每人每筆消費限購4個。

同時登場的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，是以奶昔大哥招牌笑臉做為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個售價59元。

回歸的「麥當勞奶昔」這次於全台12門市試賣，有香草、草莓2口味選擇，嚐鮮價單點每杯69元，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準，每人每筆消費限購4杯（不限口味）。

12間試賣餐廳包含台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲▼漢堡王「捲捲德腸堡系列」。（圖／業者提供）

▲漢堡王「捲捲德腸堡系列」回歸。（圖／業者提供）

另外，漢堡王超人氣「捲捲德腸堡系列」也限時回歸至明（2026）年1月5日，全系列一共有3種口味，包括捲捲德腸堡（售價119元）、捲捲德腸烤牛堡（售價139元）及捲捲德腸脆雞堡（售價139元），皆吃得到德式香腸搭配BBQ燒烤醬、香滑起士，升級套餐售價164元起。

