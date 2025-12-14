北捷「1服務」聚餐後太需要！　24個車站出口額外增設

▲台北捷運提供嘔吐袋給需要的民眾領取。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei ）

網搜小組／曾筠淇報導

不少民眾在年末聚餐、節慶活動頻繁時，最擔心的就是酒後不適。台北捷運就提供了一項貼心又實用的服務，就是「嘔吐袋」，即日起至明年3月3日，可以在24個車站出口領取。

台北捷運在臉書粉專發文表示，因應耶誕、跨年、尾牙、春酒等聚餐旺季，即日起至明年元宵節（3月3日），會在鄰近大型餐廳的24個車站提供嘔吐袋，可於節慶派對或聚餐後順手領取。

24個車站如下：

►棕線：南港展覽館站、內湖站、劍南路站、中山國中站、南京復興站、六張犁站



►紅線：台北車站、中山站、芝山站、復興崗站、台北101/世貿站、大安站



►綠線：南京復興站、景美站、大坪林站、公館站



►橘線：徐匯中學站、台北橋站、三民高中站、行天宮站



►藍線：南港展覽館站、國父紀念館站、西門站、龍山寺站

粉專提醒，若身體不適或酒醉，務必請親友陪同，也呼籲大家體恤第一線清潔人員。另外，這24個車站出口，是特別增加設置的，如果需要嘔吐袋，每站的詢問處也可以索取。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。