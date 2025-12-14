全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

▲台中醫院志工高美鳳抗癌22年，笑稱自己是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「我是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！」現年67歲、人稱「台中美鳳姐」的高美鳳，上個月底，她剛獲頒台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」的殊榮，這份榮耀的背後，是她長達22年、對抗四種不同癌症的辛苦歷程。她認為，這是老天爺給她最棒的禮物。

高美鳳的抗癌之路始於46歲，當時她摸到乳房硬塊，確診為乳癌二期末，歷經一年治療後左乳全切；沒想到隔年又發現罹患子宮內膜癌，98年再診斷出大腸癌。她坦言，五年內罹患三種癌症，曾讓她以淚洗面，覺得老天在開玩笑。今年初，她因血尿就醫，竟又被確診第四種癌症「腎盂癌」，聽到當下差點腿軟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高美鳳獲頒台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」的殊榮。（圖／台中醫院提供）



「我們家根本就是罹癌世家！」高美鳳透露，家族有基因缺陷，六個兄弟姊妹每個人都罹患至少三種以上的癌症，連弟弟的愛女也在10歲時因骨髓癌不幸離世。

家族的宿命讓她更深刻體會抗癌的艱辛，也因此在對抗病魔的同時，於衛生福利部台中醫院創立了「美麗人生乳癌關懷俱樂部」。

因為不捨病友們獨自承受治療的痛苦，高美鳳將自身苦難化為大愛，她籌辦旅遊、瑜珈、頌缽等活動，讓姊妹們彼此打氣，紓解壓力。她更以自身經歷鼓勵病友：

「罹癌不再是絕症！」她呼籲，癌症形成需要時間，定期篩檢至關重要，千萬不要有鴕鳥心態，只要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然能否極泰來。

一路陪伴她的台中醫院血液腫瘤科醫師陳駿逸也強調，醫學不斷進步，健保也逐步放寬給付，罹癌並不可怕。記者會上，陳駿逸親自為高美鳳披上鬥士彩帶，看著這位用有限生命創造無限美麗的鬥士，他感性地說：「只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士！」