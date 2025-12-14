　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

▲高美鳳。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院志工高美鳳抗癌22年，笑稱自己是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

「我是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！」現年67歲、人稱「台中美鳳姐」的高美鳳，上個月底，她剛獲頒台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」的殊榮，這份榮耀的背後，是她長達22年、對抗四種不同癌症的辛苦歷程。她認為，這是老天爺給她最棒的禮物。

高美鳳的抗癌之路始於46歲，當時她摸到乳房硬塊，確診為乳癌二期末，歷經一年治療後左乳全切；沒想到隔年又發現罹患子宮內膜癌，98年再診斷出大腸癌。她坦言，五年內罹患三種癌症，曾讓她以淚洗面，覺得老天在開玩笑。今年初，她因血尿就醫，竟又被確診第四種癌症「腎盂癌」，聽到當下差點腿軟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高美鳳。（圖／台中醫院提供）

▲高美鳳獲頒台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」的殊榮。（圖／台中醫院提供）

「我們家根本就是罹癌世家！」高美鳳透露，家族有基因缺陷，六個兄弟姊妹每個人都罹患至少三種以上的癌症，連弟弟的愛女也在10歲時因骨髓癌不幸離世。

家族的宿命讓她更深刻體會抗癌的艱辛，也因此在對抗病魔的同時，於衛生福利部台中醫院創立了「美麗人生乳癌關懷俱樂部」。

因為不捨病友們獨自承受治療的痛苦，高美鳳將自身苦難化為大愛，她籌辦旅遊、瑜珈、頌缽等活動，讓姊妹們彼此打氣，紓解壓力。她更以自身經歷鼓勵病友：

「罹癌不再是絕症！」她呼籲，癌症形成需要時間，定期篩檢至關重要，千萬不要有鴕鳥心態，只要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然能否極泰來。

一路陪伴她的台中醫院血液腫瘤科醫師陳駿逸也強調，醫學不斷進步，健保也逐步放寬給付，罹癌並不可怕。記者會上，陳駿逸親自為高美鳳披上鬥士彩帶，看著這位用有限生命創造無限美麗的鬥士，他感性地說：「只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！全身發紫癱軟　路上狂奔求
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

飲食「1習慣」可延緩老化！研究：減少體內毒素讓大腦變年輕

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

飲食「1習慣」可延緩老化！研究：減少體內毒素讓大腦變年輕

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

【吵到忘我】情侶吵到鐵軌上 火車高速衝來差1公尺險被輾！全場嚇傻

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

更多熱門

相關新聞

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！

美國9歲兒童網紅布蕾．柏德（Brie Bird）與第四期神經母細胞瘤纏鬥5年後，11日離開人世，家屬隔日透過Instagram證實死訊，引發網友心碎。小布蕾2020年首次確診癌症，與病魔爭鬥2年後，成功復原，沒想到2024年癌症再度復發，最終病逝。

立威廉罹甲狀腺癌再曝近況：感覺好多了

立威廉罹甲狀腺癌再曝近況：感覺好多了

羅伯斯揭大谷善行　資助隊友母親抗癌

羅伯斯揭大谷善行　資助隊友母親抗癌

台中醫院推母嬰「一站式」健檢　

台中醫院推母嬰「一站式」健檢　

女大生手腕韌帶撕裂PRP手術重返球場

女大生手腕韌帶撕裂PRP手術重返球場

關鍵字：

抗癌高美鳳台中醫院血液腫瘤科

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面