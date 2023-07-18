高溫致鄱陽湖「再瘦身」　湖水面積僅2週縮小超四分之一

▲高溫致鄱陽湖「瘦身」，湖區水面面積僅2週縮水超過四分之一。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

中國大陸拉起紅色高溫警報，自6月以來受炎熱天氣影響，位於江西的「最大淡水湖」鄱陽湖水位持續走低，湖區水面面積僅13天縮小超過四分之一。去年鄱陽湖也曾因乾旱，讓湖中的千年石島「落星墩」提早100多天全貌見客。

據《央視新聞》報導，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位降至13公尺，比多年同期偏低5公尺，在鄱陽湖其中一條流段發現，因水位持續走低，鄱陽湖航道變窄，往日寬闊的湖面露出潮間帶和綠草。

江西省水文部門表示，受持續高溫天氣、上游來水減少等多重因素影響，鄱陽湖水位在今年6月漲至15公尺後，每天以10到20公分的速度，快速回落，湖區水面面積、容積也隨之大幅縮減。

▲去年也因乾燥天氣，讓千年時島落星墩比往年提前100多天露出水面。（圖／翻攝微博）

報導提到，自7月2日至15日鄱陽湖湖區水面面積從2590平方公里縮短至1850平方公里，容積從74.9億立方公尺降至42.3立方公尺。目前，鄱陽湖沿湖地區把保障群眾生產生活用水作為重點，積極開展蓄水、保水、節水等工作。

過去鄱陽湖因乾旱問題被受到關注，去年也因乾燥天氣，讓千年時島落星墩比往年提前100多天露出水面，而周邊的河牀已變成草原。