技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

很多人出國會在免稅店買東西，但東西真的要顧好。旅日達人林氏璧就分享，他要返台前，在免稅店買土產要送醫師朋友，分成一大一小兩袋放在不同置物櫃，沒想到下機時，發現其中一袋不翼而飛，讓他當場心臟漏拍。所幸最後成功追回，也引發大批網友共鳴，紛紛分享防止免稅品被誤拿甚至被偷的經驗。

「我的成田機場土產袋差點就跟別人回家了！」林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，登機時頭頂置物櫃已滿，只好把登機箱和小袋放在後方同一櫃，大袋則放在另一邊。飛機抵達後，乘客紛紛迅速下機，「我一看大吃一驚，置物櫃只剩登機箱孤零零的，小袋的不見了！」他形容當下「細胞死一堆」，仍反射性地邊喊「有人拿錯土產袋子了！」邊往前找人。

幸好很快就發現一名乘客手上提著兩個相似的小袋，家人便趕緊上前確認內容物，「確認是我們的！一直和他說謝謝，然後就離開了。」但事後他也忍不住納悶，「你買了幾袋，為何會搞不清楚，會順手多拿一袋呢？」

他也理性分析，可能是深夜航班大家疲累、或一家人互相幫忙拿行李才會誤拿，「總之，機場土產袋都長得一模一樣，真的超級難辨別啊！」並整理出「機上土產防誤拿建議」，包括放在自己座位正上方、在袋子上做明顯記號，或準備另一個大袋子把土產裝起來，最後還開玩笑說，「不過如果我寫上『林氏璧』，會不會反而更容易被拿走（爆）。」

貼文引發熱議，「這就是為什麼只要安全帶燈熄滅，台灣人會馬上站起來開行李櫃的最大原因」、「真的會有人故意拿錯，我都會拿自己的袋子再包起來，然後袋子上還有AirTag」、「有人真的是故意技術性拿錯，我就整個一大袋被提走過，現在只要置物櫃被打開，都會認真盯一下」、「真的要小心，真的會影響心情，謝謝林大告訴大家，這種事情一定會再發生，一定要做記號，不然常常坐位上方都被放東西，然後會害怕東西會不會被拿走。」