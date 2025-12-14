西拉雅5COOL音樂節首日破萬人朝聖　玖壹壹壓軸開唱官田嗨翻

▲2025西拉雅5COOL音樂節首日登場，官田遊客中心湧入破萬名樂迷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首次登場的「2025西拉雅5COOL音樂節」於12月13、14日於官田遊客中心大草原盛大舉行，活動規劃「熱血青春夜」與「溫暖療癒夜」兩大主題。首日由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros展榮展瑞、HUR及玖壹壹接力演出，壓軸登場的玖壹壹火力全開，現場吸引超過萬名樂迷湧入，氣氛嗨到最高點。

活動當天一早即有遠從屏東而來的歌迷提早到場等候，午後隨著卡司陸續登台，舞台區與市集區人潮不斷，音樂聲與歡呼聲此起彼落，為冬季的官田注入滿滿活力。主辦單位表示，本次音樂節延續「5COOL」品牌概念，結合騎行（Cycling）、戶外（Outdoor）、觀察（Observation）與休閒（Leisure）元素，融合西拉雅國家風景區的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊特色，打造年度壓軸音樂盛會。

活動採免費入場，並貼心提供免費接駁車及無障礙接駁服務，協助民眾順利抵達會場。主辦單位同步啟動交通管制措施，呼籲遊客配合現場人員指引，共同維護活動安全與秩序。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，音樂節於下午2時開始，建議民眾可於上午先安排官田周邊輕旅行，包括隆田CHA CHA文化資產教育園區、烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區及蘭都觀光工廠等熱門景點；另也可順遊西拉雅轄區特色「黃金台三線」，體驗玉井芒果冰、楠西梅嶺、龜丹溫泉、南化蜂蜜與曾文水庫等在地風情。

主辦單位指出，12月14日登場的「溫暖療癒夜」將由洪暐哲、郭家瑋、莊鵑瑛、理想混蛋及韋禮安輪番開唱，活動現場填寫滿意度問卷，還有機會抽中住宿券等好禮，邀請民眾把握機會，一起在官田感受最熱鬧、也最溫暖的冬季音樂時光。