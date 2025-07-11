西螺藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

▲《蠟筆之華》展覽現場，畫作圍繞信仰主題，以蠟筆筆觸細膩描繪人與神的深層情感。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

蠟筆，也能畫出感動人心的信仰之美？雲林西螺出身的藝術家蘇慧棉，7月10日起在台中福華大飯店藝文展區舉辦個展《蠟筆之華》，用一支支看似樸拙的蠟筆，描繪與「太平媽」有關的信仰故事與人與人間無聲卻深刻的連結。

此次展覽呈現她對蠟筆媒材的獨到見解與掌握力，跳脫童趣框架，用細膩筆觸捕捉人群、信仰與土地的精神力量。她說，蠟筆是一種非常安靜的媒材，「它不喧嘩，但很堅定」，像是一種情感語言，讓內心悄悄綻放。

▲《蠟筆之華》展覽現場，畫作圍繞信仰主題，以蠟筆筆觸細膩描繪人與神的深層情感。（圖／記者游瓊華翻攝）

《蠟筆之華》展出多幅與西螺福興宮太平媽相關題材的畫作，描繪人與人、人與神之間，那些無聲卻深刻的情感連結，靜謐而雋永，亦象徵這些作品如錦簇鮮花，耀然紙上、綻放對藝術的熱愛與芬芳，吐露對信仰、人群、土地與自我探索的低語。遶境、參拜、祈願等場景，以太平媽祖為精神核心，呈現台灣信仰文化之中，那些不言而喻、卻令人動容的陪伴與祝福。

▲蘇慧棉以自身成長背景為養分，將媽祖信仰融入藝術創作，展現獨特而溫暖的畫風。（圖／記者游瓊華翻攝）

每一幅作品如花朵般悄然盛開，吐露藝術家對生活、信仰與人性的低語。藝術家蘇慧棉感性地說，不論是遶境、參拜或是祈願當中，我們都可以看到彼此為彼此祈求平安，默默互相陪伴。信仰總是那個讓大家凝聚的重要方式，讓大家在實踐信仰的過程當中，看見內在更強大的「有」，發現更尊敬的存在與依靠，這不僅是一次藝術展覽，更是一場情感與精神的對話。

台中福華大飯店公關企劃部協理簡若卿表示，台中福華一向以款待之意迎接所有的旅人們，藉由本次策展，希望可以引領旅人們進到台灣最溫暖的人文風情；本次的藝術聯展還特別推出藝術聯名的下午茶，以系列畫風設計多款雅致的甜點，讓大家更深入感受到藝術的風格跟氛圍。

《蠟筆之華》的展區在藝廊Lobby Gallery &豪吧H Bar，係非常有人文氛圍的開放式空間，可以讓國內、外旅人於此駐足，觀賞屬於臺灣的傳統宗教信仰與藝術之美，讓大家可以靜下心來和作品對話，甚至喚起他們內在深刻的記憶，讓這個相遇成為旅行中美好記憶。展期自7月10日開始，免費開放。

▲台中福華一向以款待之意迎接所有的旅人們，藉由此次策展，希望可以引領旅人們進到台灣最溫暖的人文風情。（圖／記者游瓊華翻攝）