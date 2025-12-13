快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

▲台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有結冰機率。（示意圖／公路局提供）



記者黃資真／綜合報導

受到大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有固態降水及局部結冰機率；為維護路人車安全，公路局宣布台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今(13日)傍晚6時起實施道路預警性封閉措施(車輛只出不進)，14日早上視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況；交通部公路局祝您行車安全。