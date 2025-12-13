　
社會 社會焦點 保障人權

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

▲▼計程車,司機,小黃,代駕,運將。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中一名劉男搭計程車花了2800元，恐嚇媽媽幫忙付，否則就殺全家被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名劉姓男子恐嚇自己的媽媽，要求幫忙給付2800元計程車錢，不然得打掃1600小時賠償，若媽媽不給錢，就要把全家殺光再輕生，劉母照平常習慣，只給了兒子700塊，擔心兒子真的犯案而報警，法院依恐嚇取財未遂盼劉3月徒刑。

今年2月8日，劉男（48歲）因隔日欲從彰化當計程車返回台中北屯住處，先傳訊息恐嚇媽媽「幫我準備2800元計程車司機要求的車費、精神賠償」、「不然就是掃地1600小時」，更說「你不給我我就殺了全家，然後輕生，你不信試試看」。

劉母隔日依照平常習慣，給了兒子700塊當作平時生活費，擔心兒子不滿，會有過激行為，選擇報警處理。

劉雖主張是精神疾病發作、有飲酒，才會在狀態混亂下傳送訊息給媽媽，也坦承是因為要從彰化搭計程車回台中北屯，要求計程車司機代墊2000塊，希望媽媽幫忙代墊2800元，不知道計程車司機會不會同意分期，媽媽又未同意，用字遣詞才比較偏激。

法院認為，劉男傳送訊息時，意識、辨識行為能力應為清楚，難認定有因為疾病導致辨識能力顯著下降。

中院審酌，劉男是48歲成年人，卻為取得金錢對媽媽恐嚇，導致媽媽內心恐懼，依恐嚇取財未遂判處有期徒刑3月、可易科罰金。

12/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國37車連環車禍聯結車涉酒駕釀禍

國道3號草屯段北向215.8公里處，昨天（12日）中午發生一起連環車禍，1名劉姓男子駕駛聯結車疑亂變換車道，造成後方6輛小客車追撞，幸未有人員在這場車禍受傷，事故一度造成車流回堵1公里。後續警方查出劉男酒精濃度超標，涉嫌酒駕，警詢後依公共危險將他移送台中地檢署偵辦。

「混血小網紅」討債有刀沒用閃過殺人未遂

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

賓士旗艦S-Class化身無人計程車

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

關鍵字：

台中媽媽車錢計程車小黃殺人

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

