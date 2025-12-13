惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

▲台中一名劉男搭計程車花了2800元，恐嚇媽媽幫忙付，否則就殺全家被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名劉姓男子恐嚇自己的媽媽，要求幫忙給付2800元計程車錢，不然得打掃1600小時賠償，若媽媽不給錢，就要把全家殺光再輕生，劉母照平常習慣，只給了兒子700塊，擔心兒子真的犯案而報警，法院依恐嚇取財未遂盼劉3月徒刑。

今年2月8日，劉男（48歲）因隔日欲從彰化當計程車返回台中北屯住處，先傳訊息恐嚇媽媽「幫我準備2800元計程車司機要求的車費、精神賠償」、「不然就是掃地1600小時」，更說「你不給我我就殺了全家，然後輕生，你不信試試看」。

劉母隔日依照平常習慣，給了兒子700塊當作平時生活費，擔心兒子不滿，會有過激行為，選擇報警處理。

劉雖主張是精神疾病發作、有飲酒，才會在狀態混亂下傳送訊息給媽媽，也坦承是因為要從彰化搭計程車回台中北屯，要求計程車司機代墊2000塊，希望媽媽幫忙代墊2800元，不知道計程車司機會不會同意分期，媽媽又未同意，用字遣詞才比較偏激。

法院認為，劉男傳送訊息時，意識、辨識行為能力應為清楚，難認定有因為疾病導致辨識能力顯著下降。

中院審酌，劉男是48歲成年人，卻為取得金錢對媽媽恐嚇，導致媽媽內心恐懼，依恐嚇取財未遂判處有期徒刑3月、可易科罰金。