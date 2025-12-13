撐爆收容人汗衫「混血小網紅」險踹死人　有刀沒用逃殺人未遂

▲台中一名混血小網紅楊男替人討債動手打人，逃過殺人未遂罪。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

綽號「英國」的楊男自稱以經營自媒體維生，還自詡為「混血89」，結果協助友人討債時，對被害人頭部猛踹，被依殺人未遂罪起訴，楊男說自己車上有西瓜刀，但沒使用，不算殺人未遂，法院認為有理由，改以重傷害未遂論處3年6月刑期。

今年5月10日，楊男被綽號「判官」的洪姓男子，找去與一名余男談判，一行人跑到太平區一間摩鐵，結果洪男自行先離去，楊男跟小弟藍姓少年與余男發生爭吵，余男要落跑時，被楊男踢踹頭部，導致余男重度昏迷，警方循線將人逮捕到案，檢方依殺人未遂起訴楊男。

▲楊男稱自己有帶刀，但沒使用，不算殺人未遂，法院認同。（圖／記者許權毅攝）



楊男於審理說，自己沒有要致余男於死地，沒有殺意，是自己酒後控制不了，又跟被害人有肢體衝突。事發前一晚，就開始喝了冰結、紅酒以及威士忌，酒有混到，才會控制不了，若自己有殺意，應該會拿起西瓜刀使用。

法官勘驗現場監視器畫面，發現楊男確實只有徒手、腳踹攻擊，導致被害人倒地不起後，就離開現場，始終沒有使用西瓜刀，與一般殺人者持凶器持續攻擊之樣態有別，難認定有殺人致死直接或間接故意，改以重傷害未遂論處。

法院認為，楊男不思理性方式處理就分，雙方未能調解成立，考量楊男從事自媒體、收入不穩定，以及需扶養病母等情，判處3年6月刑期，可上訴。