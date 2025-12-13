要打要快！高雄公費流感疫苗將用完　中央加碼1.9萬劑快沒了

▲公費流感疫苗最後補貨，用罄後不再提供。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市今年度獲中央分配公費流感疫苗81萬4750劑，10月1日開始施打，迄今（13）日約僅剩2千餘劑，由於病毒流行高峰期已到，中央再增配1.9萬劑公費流感疫苗，用完後將不再提供。

根據疾管署監測資料顯示，第49週（11/30至12/6）高雄市類流感門急診就診人次較前一週上升11.8%，近7日新增2例流感併發重症病例。衛生局統計，流感季累計45例重症病例及6例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占55.6%）及具慢性病史者（占91.1%）為主，其中有高達80%未接種本季流感疫苗。

冬天呼吸道傳染病好發季節，衛生局表示，今年開放施打公費流感疫苗迄今，約僅剩2千餘劑，疾病管制署已增配約1.9萬劑公費流感疫苗，預訂於12月15日到貨，提供符合第一及第二階段資格的民眾免費接種。

衛生局強調，此批疫苗用完後，本流感季將不再提供公費流感疫苗，呼籲未接種對象儘速接種疫苗，高雄市合約院所名單於衛生局官網「流感疫苗專區」公布，每日中午12點將會更新各院所疫苗庫存資訊，建議民眾可先查詢院所名單，致電確認疫苗餘量後再前往接種。